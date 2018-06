Búlgara Pironkova protagoniza la sorpresa en Wimbledon

AFP 29/06/2010 - 18:10

La estadounidense Serena Williams, número 1 y vigente campeona, se impuso este martes a la china Li Na (N.9) por 7-5 y 6-3 en los cuartos de final del torneo sobre hierba de Wimbledon, pero la sopresa vino por parte de la búlgara Tsvetana Pironkova, número 82 mundial.

Williams se medirá a la checa Petra Kvitova, número 62 mundial, que defendió cinco bolas de partido ante la estonia Kaia Kanepi, a la que consiguió vencer por 4-6, 7-6 (10/8), después de haber dominado en el tercer set por 4-0.

La otra semifinal se encontrarán la rusa Vera Zvonareva (N.21), y a la búlgara Tsvetana Pironkova (N.82), que eliminó a Venus Williams.

De las tres jugadores que han accedido a esta ronda de manera sorprendente, Zvonareva es la única que ha jugado una seminfinal en un Gran Eslám.

"Pero nunca se acostumbra, siempre está tan bien", aseguró la estadounidense que hizo 11 aces para lograr 73 en cinco partidos desde que el torneo comenzó.

"No me he entrenado bien esta mañana puesto que estaba nerviosa pero estoy contenta de haberme clasificado. Es una pena para Venus, lo compartimos todo, la he visto después de su derrota y me dio consejos para mi encuentro, la verermos el próximo año", añadió Serena, quien ya se aseguró el número uno en la próxima clasificación que se publicará el lunes.

Por su parte, su rival se mostró feliz por haber logrado el pase a la siguiente fase. "No sé qué decir, estoy tan contenta que ni me lo puedo creer", comentó Kvitova.

"Es peligrosa y golpea muy bien la pelota. Hay muchas nuevas caras en el circuito. Eso está bien", precisó Serena.

Pironkova, de 22 años, superó a Venus hace cuatro años en el Abierto de Australia y evitó que las Williams llegaran a la final una vez más.

"Es como un sueño, nunca me imaginé jugar tan bien e ir más lejos. Estoy muy contenta", comentó la joven tenista de Plovdiv, que nunca había pasado de la segunda ronda en un Gran Eslám.

"Ya la había ganado, lo qme me permitió creer en mis posibilidades", subrayó Pironkova, que se enfrentará a Zvonareva, que ganó a la belga Kim Clijsters (N.8) por 3-6, 6-4 y 6-2.

Tras cinco derrotas, su sexto enfrentamiento ante Clijsters pudo tomarse la revancha, con una victoria merecida puesto que dominó la mayor parte del encuentro.

"Siempre hemos tenido partidos apretados, hoy he sido capaz de pelear y de desplegar un buen tenis. Es un sueño para mí. Me acuerdo que miraba este torneo en la televisión cuando era pequeña. Es genial jugar las semifinales aquí", declaró Zvonareva.

Por su parte, Clijsters, que nunca había alcanzado la penúltima ronda en Londres, se mostró decepecionada de haber perdido una ocasión de hacerlo mejor tras su retirada.

"No he podido desarrollar mi mejor tenis en los momentos importantes del encuentro. Le he concedido demasiados puntos. Me sentía bien pero no he logrado hacer lo que esperaba", explicó Clijsters.

