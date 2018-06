Paraguay fue "todo corazón" para pasar a cuartos, dice Martino

AFP 29/06/2010 - 19:21

El seleccionador argentino de Paraguay, Gerardo Martino, admitió que su equipo no brilló pero celebró un triunfo "con corazón" sobre Japón (5-3 en los penales tras 0-0), que permitió a los guaraníes clasificarse por primera vez en su historia a cuartos de un Mundial.

"Paraguay jugó a todo corazón. Pero nos faltó fútbol, hubo menos fútbol y menos juego que otras veces. Pero Paraguay fue el que más hizo, el que tuvo más protagonismo. Es difícil decir quién merecio ganar, pero Paraguay hizo más", dijo el técnico, que el sábado en cuartos dirigirá su partido 53 con el equipo.

"No hemos jugado muy bien, pero buscamos marcar la diferencia, aunque el partido no fue lo que esperábamos. Estuvimos bien en algunas fases y Japón jugó como sabe hacer, dejándonos la iniciativa del juego y apostando por el contragolpe", apuntó.

Martino celebró que el equipo haya logrado una "victoria histórica" y afirmó que estar en cuartos de un Mundial es algo muy importante para el fútbol guaraní.

"Estar entre los ocho mejores del mundo es algo muy grande, pero no diría que es el mayor éxito de mi carrera. Después de haber visto a Brasil el lunes (ante Chile, 3-0), Argentina es en mi opinión la favorita del torneo, pero nosotros también estamos ahí", dijo.

"No voy a decir que vamos a ganar y entrar en la historia (con pase a semifinales), pero creo que podemos hacer un buen partido ante España o Portugal. Lo que me hace decir esto es que ya no tendremos la responsabilidad de llevar el peso del juego, como contra Japón, Eslovaquia y Nueva Zelanda", estimó.

Esa circunstancia daría al equipo "más espacios" y permitiría a la albirroja intentar la sorpresa a la contra, algo que no ha podido hacer en sus últimos compromisos.

Sobre la tanda de penales, Martino admitió que habían ensayado en la concentración ante la eventualidad de decidir el partido ante los nipones desde los lanzamientos de los once metros.

"Nueve jugadores habían tirado en series de cinco penales en el último entrenamiento y puedo decir que (Edgar) Barreto (el primer lanzador) había fallado más de los que había marcado", reconoció el entrenador argentino como curiosidad.

Paraguay había caído en tres ocasiones en octavos de final (México-1986, Francia-1998 y Corea del Sur/Japón-2002), por lo que Sudáfrica-2010 es ya la mejor actuacion histórica del combinado guaraní en una fase final de la Copa del Mundo.

