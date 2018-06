Okada da a entender que abandonará su cargo en Japón

AFP 29/06/2010 - 19:40

El seleccionador de Japón, Takeshi Okada, dio a entender tras la eliminación de su equipo en octavos de final del Mundial-2010 de fútbol, este martes en Pretoria por penales a manos de Paraguay (5-3, tras 0-0), que iba a dejar su cargo.

"Sobre mi futuro, no tengo mucho para decir, sino que no me quedan muchas cosas por hacer en este puesto", declaró Okada, de 51 años.

Su contrato con la Federación japonesa acaba con la Copa del Mundo.

Ex internacional japonés, Okada había sucedido en diciembre de 2007 al bosnio Ivica Osim, víctima de un ataque cardíaco.

Okada, que llevó a los Samuráis hasta Francia-1998, clasificó a Japón por cuarta vez a la Copa del Mundo y luego la condujo a octavos, tras terminar en segundo puesto del grupo E, con triunfos ante Camerún (1-0) y Dinamarca (3-1), sus dos primeras victorias fuera de suelo japonés en Mundiales.

Pero al igual que en 2002, los Samuráis se quedaron en las puertas de los cuartos, instancia que jamás alcanzaron.

Este martes, frustrado, Takeshi Okada asumió toda la responsabilidad por la derrota que sufrió Japón ante Paraguay.

"Soy responsdable por no haber conseguido la victoria. No puedo dar más detalles. Cuando miro lo que podría haber hecho para ganar y lo comparo con lo que hice, entonces veo que como entrenador no logré lo que quería", dijo en rueda de prensa en el estadio Loftus de Pretoria.

Al pedírsele más precisiones, juzgó que "debía haber insistido en decir a mis hombres que buscaran la victoria, que jugaran para ganar y eso es lo que único que se me ocurre por de pronto".

"No hemos jugado el fútbol que queríamos. Queríamos sorprender al mundo, queríamos ganar y sorprender, pero no pudimos hacerlo", declaró el seleccionador de los Samuráis Azules.

Japón nunca pudo entrar en cuartos de final de un Mundial y Paraguay lo logró por primera vez en la historia.

