Candidata a la Corte Suprema de EEUU contra tabú homosexual en el Ejército

AFP 29/06/2010 - 20:03

La candidata del presidente estadounidense Barack Obama a la Corte Suprema, Elena Kagan, dijo el martes que estaba en contra de la ley que obliga a los militares homosexuales a ocultar su condición.

Fruto de un compromiso en 1993 entre el ex presidente Bill Clinton, el Congreso y el Ejército, la llamada ley 'No preguntes, no cuentes' ('Don't ask, don't tell') impone a los militares que sean homosexuales no revelarlo, so pena de expulsión del Ejército.

"Pienso que la política 'Don't ask, don't tell' es injusta y poco juiciosa. Lo pensaba en aquel momento (en 1993) y lo pienso ahora", dijo Kagan al senador republicano Jeff Sessions, el segundo día de su audición frente a la comisión judicial del Senado.

Kagan está a la espera de que se confirme su designación vitalicia por el Senado. En ese caso, sucederá al nonagenario John Paul Stevens, quien se jubila tras 35 años en la más alta instancia judicial del país.

