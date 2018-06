Polémica en Brasil por anuncio que dio a la 'Seleçao' fuera del Mundial-2010

AFP 29/06/2010 - 23:37

El anuncio en la prensa de uno de los patrocinadores de la selección de fútbol de Brasil comentando la eliminación del equipo dirigido por Dunga del Mundial-2010 generó polémica este martes en todo el país y motivó un pedido público de disculpas del dueño de la empresa.

"La 'l qembu le sizwe' ('selección' en zulú) salió del mundial. No del corazón de la gente", dice el anuncio en grandes caracteres, y más abajo en letras de menor tamaño agrega: "Gracias Brasil. Nos vemos en 2014".

La publicación se produjo al día siguiente que Brasil le ganó a Chile por 3 a 0 en partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica-2010.

El anuncio pertenece a la cadena de supermercados 'Extra', que integra la lista de patrocinadores oficiales de la selección brasileña y fue publicado en el diario Folha do Sao Paulo.

El error generó la reacción del empresario Abílio Díniz, presidente del Consejo de Administración del Grupo Pão de Açúcar (dueño de la cadena) a través de una serie de publicaciones en su perfil de la red de microblogs Twitter.

"Estoy al lado de los que se indignaron con el anuncio publicado erróneamente por el diario" Folha do Sao Paulo, escribió Díniz. "No compartimos la impunidad y tomaremos las providencias, que no eliminarán el error pero responsabilizarán a los culpables", añadió, y pidió disculpas a los brasileños y los jugadores de la selección.

La cadena de supermercados publicó este martes en su perfil de Twitter la versión correcta del anuncio. "Que venga la próxima. 'Wafa wafa' ('adelante que se puede' en zulú), Brasil", dice el texto en letra grande, y más pequeño agrega: "Fuerza Extra en las cuartas de final, Brasil. Haz que el Penta se convierta en Hexa".

Brasil ha ganado cinco campeonatos mundiales de fútbol e intenta ganar el sexto en Sudáfrica. Luego de superar a Chile en octavas de final, la 'seleçao' enfrentara a Holanda en cuartos el próximo viernes.

fwv/cl