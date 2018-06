El Gobierno serbio aprueba la petición de elecciones anticipadas

Después de que Boris Tadic, admitiera que el Gobierno del primer ministro, Vojislav Kostunica, era insostenible ante las irreconciliables disensiones sobre la postura que debería adoptar Serbia ante la UE, el presidente serbio ha anunciado su disposición a convocar elecciones para el próximo 11 de mayo.

Así pues, hoy en Belgrado se pone fin al mandato de Kostunica, quien ocupa el cargo desde marzo de 2004, siguiendo el procedimiento recogido en la Constitución: el Parlamento será disuelto por decisión del presidente a propuesta del Gobierno. Después será el presidente quien convoque las elecciones, que deberán celebrarse en un plazo de 60 días. "El primer ministro, Vojislav Kostunica, me ha notificado que convocará hoy una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para proponer la disolución del Parlamento y la petición de convocatoria de elecciones anticipadas para el 11 de mayo", explicó Tadic en un comunicado emitido por la Presidencia.

"Respeto la decisión del primer ministro sobre la imposibilidad de seguir dirigiendo el Gobierno de Serbia y, cuando me transmita la decisión el Gobierno, convocaré elecciones", indicó. "Las elecciones son el modo democrático de superar las crisis políticas y el pueblo es el único que tiene derecho a decidir cuál es el camino que debe seguir Serbia", agregó. Sin embargo, Tadic no quiso reconocer explícitamente que la razón para la disolución del Gobierno de coalición tenga que ver con la falta de una política unida de Serbia sobre Kosovo. "Creo que el Gobierno no tiene una política única sobre la perspectiva económica y europea de Serbia y sus ciudadanos. También estoy convencido de que la mejor forma de defender a nuestro Kosovo de la independencia es precisamente el ingreso en la Unión Europea", agregó.

El Gobierno no puede funcionar

Kostunica afirmó en rueda de prensa que un Gobierno con una única política no puede funcionar, según recoge la página oficial del Gobierno serbio. El dirigente dijo que la mejor opción es la convocatoria de elecciones legislativas en mayo aprovechando las elecciones locales y provinciales ya convocadas.

Kostunica indicó que el Gobierno no ha logrado acordar una postura unificada sobre la cuestión de Kosovo debido a las opiniones discrepantes de los socios de gobierno con respecto a la actitud que debe mantener ante la UE. "Se trata de una cuestión esencial que ha provocado división", afirmó Kostunica antes de explicar que el Gobierno no respalda en pleno seguir el camino de la integración en la UE sólo con Kosovo. Esta resolución, presentada en el Parlamento por el Partido Radical Serbia (SRS), no difiere, según Kostunica, de las demás resoluciones adoptadas previamente por el Legislativo excepto en que especifica que Serbia debe exigir a la UE que mantenga con este país los mismos criterios que con los demás.

Kostunica subrayó que es imposible para el Gobierno seguir funcionando debido a la falta de voluntad de sus miembros para pedir a la UE que explique cuáles cree que son las fronteras de Serbia, una cuestión aún no abordada por el comisario para la Ampliación, Olli Rehn. El primer ministro amenazó además con dimitir de inmediato si los socios de la coalición gubernamental no aceptan la disolución del Parlamento en la sesión del Consejo de Ministros de mañana lunes.

Cuasi unanimidad

Los demás socios de la coalición de Gobierno, el G17 Plus y Nueva Serbia, han mostrado su satisfacción por la decisión de Kostunica, una actitud secundada desde la oposición por el SRS y por el Partido Liberal Democrático (LDP). El único partido aparentemente decepcionado es el Partido Socialista de Serbia (SPS), socio del Gobierno, que cree que esta decisión no conseguirá más que ahondar la crisis que vive el país. Confluyen así los intereses del Partido Democrático (DS) de Kostunica, que pretendería, según algunos analistas, rentabilizar en las urnas su patriótica defensa de Kosovo, algo que podría lograr también el SRS, aunque no parece probable una variación significativa del reparto actual de los escaños del Parlamento.

La actual coalición gubernamental serbia se conformó el 15 de mayo de 2007, cuatro meses después de las elecciones generales de enero, tras un acuerdo de los cuatro principales partidos del autodenominado "bloque democrático": el DS de Kostunica, Nueva Serbia (NS) y el G17 Plus. El pacto incluía además un pacto programático con cinco puntos principales que fueron aprobados por la nueva mayoría parlamentaria y todos los ministros del Ejecutivo. El texto compromete a un esfuerzo por preservar Kosovo como parte de Serbia --extremo también incluido en la Constitución--; a la integración europea; al combate contra la corrupción y el crimen organizado; al fortalecimiento de política social y económica y a la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya.

En ese sentido, el ministro serbio para Kosovo, Slobodan Samardzic, afirmó que la decisión de disolver el Gobierno no afectará a la política de Estado con respecto a la cuestión de Kosovo. "Tras la decisión de ante ayer de celebrar elecciones anticipadas en Serbia y forjar un nuevo Gobierno, los serbios de Kosovo y otros ciudadanos serbios leales no tienen motivo para preocuparse", declaró Samardzic. El ministro aseguró que el Gobierno saliente seguirá adelante con todas sus actividades en Kosovo hasta que se conforme el nuevo gabinete conforme a la política establecida en la Constitución serbia, las resoluciones aprobadas por el Parlamento y los planes de acción establecidos.

Asimismo, Samardzic subrayó que los serbios de la provincia y todos los ciudadanos que lo deseen --en referencia a la mayoría albanesa kosovar-- podrán participar en las elecciones de mayo. "Este acto democrático se desarrollará en Kosovo exactamente igual que en el resto de Serbia en una demostración del hecho de que Kosovo es parte inalienable de Serbia", indicó. Sin embargo, ayer mismo una de las líderes de los serbios de Kosovo, Rada Trajkovic, indicó que la caída del Gobierno deteriorará la posición de los serbios de la provincia. La vicepresidenta del Consejo Nacional Serbio de Kosovo Central afirmó que "ahora los serbios que viven en Kosovo no tendrán una dirección a la que acudir en Belgrado". Trajkovic recordó que la institución política que debería representar a los serbios de la provincia aún no se ha constituido. "Sin embargo, unas políticas que no están unidas y que difieren estratégicamente no podían sobrevivir. Tal actitud confunde a la comunidad internacional", indicó.