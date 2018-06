Crónica EEUU.- Los "mecenas" impulsan la candidatura de Obama mientras Clinton niega deserciones en sus filas

13/04/2008 - 13:18

El carisma del senador por Illinois consigue atraer a los principales recaudadores de su rival política

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El senador por Illinois Barack Obama ha conseguido recaudar una cifra cercana a los 40 millones de dólares para financiar su sprint final a la candidatura a la presidencia de EEUU por el Partido Demócrata. Obama atribuye esta recaudación a lo que ha calificado de "sistema público de financiación paralela" a través de las donaciones privadas de miles de partidarios, pero es necesario resaltar el papel de los "mecenas" encargados de convencer a grandes grupos sociales de que aporten su dinero a la campaña de Obama, los mismos que están desertando de la campaña de Clinton, según fuentes cercanas a la senadora.

Cinco de los mecenas de Obama son multimillonarios que han empleado su influencia social para recaudar, cada uno de ellos, al menos 200.000 dólares para la campaña del senador: es decir, más de 27.000 donantes han aportado, cada uno, el máximo permitido de 2,300 dólares.

Y mientras, el magnate de la cadena de supermercados Red Apple Group and Gristedes Foods, John Catsimatidis, pronosticaba el pasado mes de febrero que los principales recaudadores de la campaña de Clinton no tardarían en "desertar" a las filas de Obama "tarde o temprano", declaraciones posteriormente rechazadas por los principales encargados de recaudar las contribuciones para la nominación final de la senadora.

APOYO SIN PRECEDENTES

Un vistazo a la lista de "mecenas" de Obama proporciona una idea de los grupos socioeconómicos favorables a la candidatura del senador por Illinois. Entre ellos se incluyen 18 bufetes, 21 ejecutivos de Wall Street, todos a las órdenes de alguna de las 500 principales compañías del mundo, así como jóvenes emprendedores de Silicon Valley, junto con miembros de la flor y nata de la comunidad negra, a los que hay que añadir algunos de los nombres más conocidos de Hollywood.

Demográficamente hablando, California aporta 19 de estos mecenas, seis procedentes de Illinois y Washington D.C., y cinco de Nueva York. De entre todos ellos, un tercio jamás había aportado dinero a campaña presidencial alguna.

El "mecenas" obtiene acceso sin precedentes a los entresijos de la campaña. Ellos forman parte de lo que se define vagamente como un "Comité Nacional de Finanzas" cuyos miembros están en contacto semanal con el candidato o sus estrategas. Por ejemplo, estos grandes recaudadores solcitaron que Obama enfatizara la relación entre los altos costes de la Guerra en Irak y la crisis en la economía estadounidense. Los asesores de Obama pasan así a convertirse en elementos fundamentales de la recaudación de fondos.

Véase el ejemplo del antiguo consejero de Seguridad Nacional de Bill Clinton durante su presidencia, Anthony Lake, en teoría asesor de Obama en política exterior pero que ahora figura dentro de la lista de campaña como organizador de fondos. Él es quien se reúne con los principales contribuyentes. "Es la primera vez que hago un trabajo de este tipo en la campaña", explicó.

Entre las caras nuevas dentro de estos mecenas se encuentra el abogado Scott Blake Harris, especialista en Telecomunicaciones, cuyo hijo trabaja de becario en las oficinas de Obama en el Senado. Al parecer, Harris halló a Obama "tan conmovedor y cautivador" que llegó a abandonar su trabajo para compañías como Microsoft, Cisco o Nextel después de que el senador anunciara que no aceptaría dinero de personas relacionadas con grupos de presión a nivel federal.

No obstante, en la lista se encuentran también recaudadores que, en teoría deberían mostrarse en contra de las ideas políticas de Obama, lo que ha levantado ciertas sospechas entre sus críticos. Por ejemplo, sorprende ver al constructor de casinos Neil G. Bluhm apoyando a un candidato que en varias ocasiones ha lamentado "el coste moral y social de los juegos de azar", o a James S. Crown, miembro de la Junta de Administración del proveedor militar General Dynamics.

En el primer caso, Bluhm destacó que su interés en la campaña del senador era "puramente inspirador" y que no tenía nada que ver con sus negocios. Pero en el caso de General Dynamics, Obama hizo saber a los medios que en 2006, aseguró 1,3 millones de dólares para un programa de explosivos de alta tecnología desarrollado por esta empresa, cuyos beneficios se han disparado desde el comienzo de la Guerra en Irak, según el 'Washington Post'.

CLINTON

El pasado mes de febrero, Catsimatidis, también presidente de la United Refining Company declaró que el número de donantes tradicionales a la campaña de Clinton y que ahora se habían pasado a las filas de Obama era "demasiado alto como para mencionarlo". No obstante, uno de los principales asesores financieros de la senadora consideró que "no existen pruebas" de tales deserciones.

Sin dar nombres, el empresario aprovechó para declarar su férreo apoyo a Clinton. "Si el barco se hunde, me hundo con él porque soy leal a mi amiga", declaró en comentarios recogidos por el 'New York Observer'.

En respuesta, el asesor de Clinton, Hassan Nemazee, rechazó los comentarios y reconoció estar "encantado con las demostraciones de entusiasmo hacia la senadora".

Nemazee consideró que "no existe forma de saber los movimientos económicos a favor de Obama". "No digo que no suceda", matizó no obstante el asesor, "si al final que Obama se convierte en el principal candidato a la nominación como sucedió (hace cuatro años) con John Kerry, pero no estamos en ese caso y que él (Catsimatidis) realice tal declaración supone, factualmente, una incorrección".

Del mismo modo opinó otro de los asesores financieros de Clinton, Alan Patricof, que añadió que ninguno de los principales "mecenas" de la senadora había presentado sus servicios a su rival directo en la carrera por la presidencia.