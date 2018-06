Reino Unido alerta de una amenaza terrorista "grave" y "creciente" en el país, con 200 redes activas

13/04/2008 - 14:11

LONDRES, 13 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) El Gobierno británico considera que la amenaza de terrorismo a gran escala en el país es "grave" y "creciente" y, por ello, justificó la detención de sospechosos de atentados por un espacio prolongado de tiempo, en un contexto en el que las críticas a la extensión a 42 días de arresto sin cargos se ha ampliado hasta las propias filas del Partido Laborista.

En una entrevista con 'News of the World', la ministra del Interior, Jacquie Smith, informó de que actualmente los servicios de seguridad investigan 30 complots activos que revelan un riesgo "grave" que, de hecho, "no se ha reducido". "De hecho, se ha ampliado", aseguró Smith, quien pocos días después de tomar posesión de su cargo el pasado junio tuvo que enfrentarse al intento de atentado del aeropuerto de Glasgow, que provocó el máximo estado de alerta en Reino Unido.

Además, precisó que unos 2.000 individuos están bajo vigilancia y en torno a unas 200 redes están activas en las islas, un fenómeno que "se ha incrementado en los últimos dos años", como prueban las 57 personas que ingresaron en prisión desde 2007 por su relación con tramas terroristas. "Es un riesgo real y una cuestión a la que es necesario responder", aseguró.

Así, la titular de Interior subrayó que "no se puede esperar a que un atentado tenga éxito para entonces incrementar los poderes", sino hay que "ir por delante", con medidas como el límite de la detención a un máximo de 42 días, que tendrá que ser aprobada por la Cámara de los Lores en 30 días.