El gobierno iraquí quiere erradicar a los milicianos de Sadr City

Las fuerzas iraquíes perseguirán a los milicianos armados en el bastión chiita de Sadr City, inmenso suburbio en el noreste de Bagdad, hasta que sean expulsados de la zona, afirmó el domingo el portavoz gubernamental.

"Vamos a seguir hasta que hayamos pacificado Sadr City. No nos detendremos hasta que los habitantes de Sadr City no tengan una vida normal", declaró a la AFP el portavoz Ali al Dabagh.

Las fuerzas de seguridad "harán lo que tengan que hacer para pacificar el sector. No puedo decirle cuántos días, o cuántos meses, pero no se marcharán hasta que no hayan pacificado Sadr City", afirmó.

Desde el 6 de abril las fuerzas estadounidenses e iraquíes se enfrentan a los milicianos chiitas en el barrio bagdadí de Sadr City, conocido por ser un bastión del jefe radical Moqtada Sadr.

Estos combates, que han causado al menos 90 muertos, han bajado de intensidad el domingo. El sector, poblado por más de dos millones de personas, se encuentra bajo control del Ejército de Mahdi, la milicia de Moqtada Sadr, un opositor acérrimo a la presencia estadounidense en Irak.

Surgieron después de los enfrentamientos registrados a finales de marzo entre las fuerzas de seguridad iraquíes y los milicianos chiitas afiliados al Ejército de Mahdi en Basora y otras ciudades del sur de Irak, así como en Bagdad. Al menos 700 personas perdieron la vida en estas escaramuzas.

"El gobierno no toma como blanco a ninguna fuerza política en particular", declaró Dabagh, en rueda de prensa.

"Cualquier individuo que esté armado será perseguido. Esto no depende de su pertenencia política, ya sea sadrista o de otra formación".

