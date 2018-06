La Federación Polaca de Fútbol asume su responsabilidad por corrupción

AFP 13/04/2008 - 16:42

La directiva de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) reconoció su responsabilidad en la corrupción que afecta a este deporte en el país, y decidió dimitir este domingo, tres meses antes de finalizar su mandato.

En una asamblea extraordinaria de la PZPN, su presidente, Michal Listkiewicz, reconoció su culpa y anunció la dimisión de la directiva de la Federación, ante el próximo congreso del organismo, el 14 de septiembre.

"Pido perdón por no haber erradicado a tiempo los actos de corrupción, por no haber reaccionado de manera adecuada o haber reaccionado demasiado tarde", indicó Listkiewicz, que dijo que no se volvería a presentar a la presidencia de la PZPN.

Los escándalos de corrupción en cadena han sacudido al fútbol polaco desde el año pasado, con investigaciones judiciales sobre unas 120 personas, e implicando a 29 de los 34 equipos de Primera y Segunda División, según el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Cwiakalski, que anunció este domingo la preparación de una ley especial para luchar contra la corrupción en el deporte.

mrm/ccc/psr