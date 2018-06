Kasparov crea parlamento alternativo ruso con oponentes de todos los frentes

AFP 17/05/2008 - 14:10

El ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, convertido en enemigo jurado del Kremlin, presentó el sábado en Moscú un parlamento alternativo que reúne a opositores de todas las convicciones políticas, desde los nacionales-bolcheviques hasta los ultraliberales.

Unos 500 "diputados", entre los que también hay defensores de los derechos humanos, "juraron no escatimar fuerzas ni su vida para restablecer en Rusia la soberanía y el poder del pueblo".

"Lo juramos, lo juramos", clamaron, de pie, estos diputados, algunos de ellos conocidos, como el ex consejero económico de Vladimir Putin, Andreï Illarionov, el ex presidente del Banco Central ruso Viktor Guerachtchenko, el militante por los derechos humanos Serguei Kovalev o Yuri Chmidt, abogado del ex patrón de Yukos, Mijail Jodorkovski.

"Debemos escupir en la cara de los zares Putin y (Dimitri) Medvedev", primer ministro y presidente rusos, respectivamente, abogó una joven militante tras leer la Carta de la Asamblea que llama "al restablecimiento de la democracia y las libertades políticas" y denuncia un régimen que está abocando el país a "una catástrofe nacional".

"Creamos un organismo que representará los intereses de todos los ciudadanos rusos contrariamente a la Duma (cámara baja del Parlamento ruso dominada por las fuerzas pro-Kremlin), ilegítima y vergonzosa", declaró Kasparov.

