Tsvangirai retrasa su regreso a Zimbabue por un presunto complot para asesinarle, según su partido

17/05/2008 - 16:44

HARARE, 17 (Reuters/EP) El líder opositor zimbabuense, Morgan Tsvangirai, aplazó su regreso al país, previsto para hoy, después de que su partido, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), descubriera un complot para asesinarle, según anunció su portavoz, George Sibotshiwe.

"Hemos recibido información de una fuente creíble respecto a un intento de asesinato planificado contra el presidente (del MDC) Tsvangirai", indicó Sibotshiwe a Reuters.

Previamente fuentes del MDC habían anunciado que Tsvangirai aplazaba su regreso a Zimbabue por circunstancias "fuera de su control". Tsvangirai lleva un mes fuera del país, y tenía previsto volver hoy para iniciar la campaña electoral de cara a la segunda vuelta de las presidenciales prevista para el 27 de junio y en la que se enfrentará al presidente, Robert Mugabe, al que ganó en la primera vuelta el 29 de marzo pero sin conseguir votos suficientes para evitar una nueva votación.

El portavoz de su partido, Nelson Chamisa, no ha precisado los motivos de su retraso. "No podemos decir por qué no vuelve (Tsvangirai) hoy, salvo decir que se debe a circunstancias fuera de nuestro control", afirmó.

No obstante, el representante del MDC confirmó que el mitin previsto para mañana en la ciudad de Bulawayo, la segunda del país, se celebrará según los planes, pero tampoco confirmó si el líder opositor estará presente en la concentración.