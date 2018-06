Riccò gana la 8ª etapa del Giro y Visconti sigue vestido de rosa

AFP 17/05/2008 - 16:00

Seis días después de imponerse en Agrigento, el ciclista italiano Riccardo Riccò (Saunier Duval) ganó la octava etapa del Giro este sábado en Tívoli (centro) superando en un gran sprint al campeón del mundo, su compatriota Paolo Bettini.

El campeón de Italia, Giovanni Visconti (Quick Step), conserva la 'maglia rosa' de líder al término de los 209 kilómetros de serpenteante recorrido camino del Lazio, cerca de Roma.

Riccò, conocido como 'Cobra' por las mordeduras que da a sus rivales, se impuso por delante nada menos que del campeón mundial Paolo Bettini y de Davide Rebellin, que sigue siendo un valor seguro a sus 36 años.

Un grupo de cinco corredores protagonizó una larga escapada a partir del kilómetro 42 de la etapa. El australiano Adam Hansen, último superviviente, fue alcanzado a 2 kilómetros de la meta, donde el italiano Leonardo Piepoli, lugarteniente de Riccò, llevó al grupo hasta los 350 metros.

Luego, en el sprint lanzado por el italiano Danilo Di Luca, que surgió desde atrás como un verdadero cañonazo, Riccò resistió al ataque de Bettini, y Rebellin terminó tercero delante de otro italiano, Franco Pellizotti.

Riccò, de 24 años, logró su tercera victoria de etapa en el Giro. El año pasado se impuso en las Tres Cimas de Lavaredo, en los Dolomitas, y el domingo se adjudicó la etapa de Agrigento.

Con sus 20 segundos de bonificación, se acerca a 6 segundos de Di Luca, uno de sus principales rivales por la victoria, en una general que sigue liderando Visconti. Un año después de terminar sexto en su primer Giro, Riccò dijo sin tapujos que esta vez aspira a la victoria final.

Conocido por no moderse la lengua ("más vale ser sincero que falso", respondió a un periodista que le preguntó si se arrepentía de ciertas declaraciones), Riccò anunció que a partir de ahora no acudirá al plató del programa televisivo posterior a la carrera.

"Me han invitado ya cuatro veces. Pero querían que fuera solo, no con un compañero de equipo ni con mi director deportivo. Así que no volveré a ir", declaró el joven italiano de 24 años.

Riccò también respondió al ganador del Tour de Francia, Alberto Contador, al asegurar que estaba dispuesto a enseñar su bronceado después de que el gran rendimiento del español hiciera dudar de sus vacaciones en la playa antes del Giro. "Yo también lo preparé a orillas del mar. ¡Vivo allí!", dijo.

Contador, advertido de que su equipo Astana era finalmente invitado al Giro apenas una semana antes de tomar la salida, se vio envuelto en una caída sin gravedad en el kilómetro 87 y se hizo algunos arañazos en el codo izquierdo, según los médicos de la carrera.

El madrileño, ganador del Tour de Francia 2007, se fue al suelo junto con sus compatriotas Iván Velasco y Lander Aperribay (Euskaltel), que tienen algunas contusiones.

El domingo, la novena etapa, favorable a los sprinters, recorrerá 218 km entre Civitavecchia y San Vincenzo, en vísperas de la primera jornada de descanso.

