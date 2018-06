UE/Irlanda.- Aumenta el respaldo de los irlandeses al Tratado de Lisboa, aunque casi la mitad se muestran indecisos

17/05/2008 - 17:06

El apoyo entre los irlandeses al Tratado de Lisboa, sobre el que tendrán que pronunciarse en referéndum el próximo 12 de junio, va en aumento y prácticamente duplica a los que aseguran que votarán 'no' en la consulta, si bien casi la mitad de los consultados en el sondeo elaborado por TNS para el 'Irish Times' se muestran indecisos.

DUBLIN, 17 (EUROPA PRESS)

El 35% de los consultados expresó su intención de votar 'sí' en el referéndum, lo que representa una subida de nueve puntos con respecto a una consulta anterior realizada por este diario a finales de enero pasado, mientras que los partidarios del 'no' también suben, en su caso ocho puntos, pero se mantienen en el 18%.

No obstante, la mayoría de los consultados afirman no saber en qué sentido votarán el 12 de junio, si bien el número continúa disminuyendo. Según el sondeo publicado hoy, el 47% no sabe qué votará, frente al 64% de enero.

El sondeo fue realizado entre el lunes y el martes de esta semana sobre una muestra de 1.000 votantes mediante entrevistas cara a cara en las 43 circunscripciones del país, el único de los 27 que integran la Unión Europea que someterá a referéndum el Tratado de Reforma, ya que su Constitución le obliga a ello.

Pese a que este sondeo ofrece una señal de esperanza al nuevo primer ministro, Brian Cowen, que ha lanzado ya una fuerte campaña a favor del 'sí' en el país, el diario recuerda que cuando el referéndum sobre el Tratado de Niza en 2001 su sondeo daba al 'sí' una clara ventaja respecto al 'no', con el 52% frente al 21%, pero un mes después el referéndum fue negativo.