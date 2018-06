Juicio de Graham podría destapar más escándalos de dopaje

AFP 17/05/2008 - 22:56

El juicio que enfrentará desde el lunes en un tribunal federal de San Francisco (California) el ex entrenador de atletismo Trevor Graham podría destapar nuevos escándalos de dopaje en el deporte estadounidense, a las puertas de los Juegos Olímpicos de Pekín.

Tres meses antes de la cita de verano, el primer gran juicio después del escándalo de BALCO podría revelar nuevos detalles acerca de la distribución de drogas para mejorar el rendimiento atlético, y poner en evidencia a estrellas del deporte local que actualmente están bajo la sombra del dopaje.

"El problema con mi juicio es que los Juegos Olímpicos están ahí. Habrá un montón de publicidad para un montón de personas que han hecho muchas cosas a puertas cerradas", dijo Graham el mes pasado al diario Washington Post.

"Ahora todas estas cosas van a ser expuestas al mundo entero. Será embarazoso para Estados Unidos y embarazoso para esos atletas", añadió.

Ex entrenador de estrellas caídas en desgracia debido al dopaje como Marion Jones y Tim Montgomery, Graham se declaró inocente de tres cargos de perjurio por mentir a los agentes federales que investigaban el uso de drogas en su entorno.

De ser encontrado culpable podría pasar hasta 15 años en prisión y tendría que pagar una multa de 750.000 dólares.

Jones está cumpliendo una condena de seis meses en una prisión federal también por cargos de perjurio, y debido al escándalo, tuvo que devolver las cinco medallas que consiguió en los Juegos Olímpicos de Sydney-2000.

Montgomery, ex recordista mundial de los 100 m, fue sentenciado el viernes a tres años y 10 meses de cárcel por su papel en el fraude bancario.

El principal testigo de la fiscalía en el caso contra Graham es Angel Heredia, un reconocido distribuidor de esteroides que ha dicho haber recibido encargos del ex entrenador para repartir sus productos a varios atletas.

Heredia le reveló al New York Times que había provisto de drogas a una docena de atletas de élite, varios de ellos medallistas olímpicos, como el velocista Maurice Greene, dos veces campeón olímpicos de los 100 m y cinco veces campeón mundial de esa distancia.

Greene nunca dio positivo a una prueba de dopaje en su carrera, y todo el tiempo ha negado haber usado esos productos ilegales.

Empero, Heredia mostró al periódico una copia de una transacción bancaria en la que se muestra cómo Greene transfirió 10.000 dólares en el 2003 a un pariente del traficante.

También serán citados como testigos al juico dos ex atletas de Graham: Antonio Pettigrew, cuatro veces campeón mundual en el relevo 4x400 m y medallista de oro en esa prueba en los Juegos Olímpicos de 2000, y Michelle Collins, estrella de la pista suspendida cuatro años por dopaje.

Graham, de 44 años, fue quien destapó la olla del caso BALCO, el mayor escándalo de dopaje en la historia del deporte estadounidense, cuando entregó a oficiales de la Agencia estadounidense antidopaje (USADA) una jeringa con un producto desconocido hasta entonces, y que resultó ser el famoso esteroide THG.

"La jeringa me la dio C.J Hunter, ex marido de Marion Jones", indicó Graham el pasado año en una entrevista con el diario italiano Gazzeta dello Sport. "Llegó a un entrenamiento y me dijo que quería ser mi asistente. Quería construir una atleta capaz de batir a Marion (Jones). Me mostró la jeringuilla con un poco de líquido y me dijo: 'Pruébala y verás qué efecto te hace. Todo el mundo lo utiliza'", acotó Graham, nacido en Jamaica y naturalizado estadounidense.

