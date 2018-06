Miguel Bosé y Ricky Martin unen sus voces en México por los niños pobres

17/05/2008

Decenas de miles de personas acuden este sábado al concierto que luminarias del pop en español, como Miguel Bosé y Ricky Martin, brindan en México para concientizar a sociedad y gobierno sobre la pobreza infantil.

Este recital es auspiciado por la Fundación América Latina en Acción Solidaria (ALAS) y se realiza a la par de otro concierto en Buenos Aires con el fin de crear conciencia sobre los 32 millones de niños que viven en situación de pobreza en América latina.

A poco menos de una hora de arrancar el recital, unas 30.000 personas se encontraban en la zona del Zócalo (plaza central) de la Ciudad de México, donde se presentarán los artistas y bandas en un escenario montado desde el pasado viernes con varias toneladas de equipo.

Los organizadores esperan que unas 200.000 personas presencien el espectáculo a lo largo de las siete horas que se espera que dure, además de que colocaron pantallas gigantes en varios parques públicos de la capital, en las que se transmitirá en vivo.

"Por esta ligera lluvia que nos cayó hace un rato dejó de llegar la gente, pero ya que pasó tenemos reportes de que por las rutas que llevan al Zócalo están llegando nutridos grupos de personas", dijo a la AFP un oficial del operativo de la policía de la alcadía encargado de la vigilancia del evento.

Además de la ligera lluvia, los asistentes se enteraron de la mala noticia de que el colombiano Juanes, uno de los platos fuertes de este maratón de estrellas, canceló su viaje a México ya que el avión que lo trasladaría no podía aterrizar en el aeropuerto de Toluca (centro) por razones técnicas.

"Claro que es una mala noticia que no venga Juanes. Me muero por él, me encanta su música, además de que es guapísimo. Pero bueno, aquí también estarán los 'papitos' de Miguel Bosé y Ricky Martin", comentó Ariadna Rodríguez, una abogada de 24 años que llegó al Zócalo hacia el mediodía.

El recital está previsto que comience a las 17H00 (22H00 GMT) para ligarse con el que se efectúa en Buenos Aires, encabezado por la colombiana Shakira.

En el escenario del Zócalo de la Ciudad de México se presentarán Miguel Bosé, Maná, Ricky Martin, Chayanne, Juan Luis Guerra, Ana Torroja, Ricardo Montaner, Diego Torres, Babasónicos, David Bisbal, Aleks Syntek, Tigres del Norte y Tania Libertad.

"La verdad no conozco mucho de esta fundación ALAS, sólo sé que busca ayudar a los niños, pero nada más, lo cual me parece bien, además de que reunir a tantos artistas es maravilloso para los amantes de la música. Pocas veces hay oportunidad de ver a tantas estrellas juntas", dijo Alejandro Reyes, un músico de 27 años.

ALAS fue creada bajo el auspicio de Shakira, su presidente honorario es el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, mientras que en el consejo de activistas figuran el magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico de América latina; el argentino Alejandro Bulgheroni; el filántropo estadounidense Howard Buffett y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga.

