Klose, aliviado tras su primer gol en la Eurocopa

AFP 21/06/2008 - 14:56

Gracias a su primer gol en la Eurocopa-2008 contra Portugal (3-2), el jueves en cuartos de final, el atacante alemán Miroslav Klose consideró este sábado que tuvo "por fin el partido de referencia" que tanto necesitaba.

"Finalmente he jugado el partido de referencia que tanto necesitaba. Después de los tres primeros juegos (donde no había anotado), el entrenador me mantuvo la confianza y el cuerpo técnico me reiteraba que el torneo todavía era largo y que tenía confianza en mí, por lo que fue importante anotar", comentó Klose.

"Contra Portugal, hemos visto que todo el mundo se siente bien durante el partido. El equipo demostró que podía luchar y correr los 90 minutos, todos estábamos allí el uno para el otra", recordó el máximo artillero del Mundial-2006.

"Cuando juegamos con un esquema 4-5-1, mi papel como único atacante es tratar de ocuparme en la mayor medida de lo posible de los dos centrales, tuve que aguantar el balón el mayor tiempo posible y creo que he cumplido mi misión", acotó el delantero, que marcó el segundo tanto ante los lusos.

De cara al partido contra Turquía, 'Miro' siente que Alemania puede alcanzar la final del 29 de junio en Viena.

"Soy alguien fundamentalmente optimista", estimó el puntero del Bayern Múnich, antes de la semifinal contra Turquía, el miércoles en Basilea.

"Vamos a estar preparados para hacer frente a Turquía. Me siento bien, el equipo se siente bien, pero visto el partido de los turcos ayer (viernes) y su su voluntad para superarse, tenemos que estar preparados para hacerles frente", analizó el ex Werder Bremen.

"En Turquía está mi compañero del Bayern Múnich, Hamit Altintop, y no tengo más que cosas buenas que decir acerca de él", acotó.

"En este torneo, ha sido el mejor jugador de su equipo, incluso si está trabajando en un puesto que no es el suyo. Si nos fijamos en el volumen y la calidad de su labor, es sin dudas el mejor de Turquía desde el inicio de la Eurocopa-2008", sostuvo.

