UE.- Barroso espera que durante la presidencia francesa se apruebe el paquete de energía y alteraciones climáticas

21/06/2008 - 17:03

LISBOA, 21 Jun (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, manifestó hoy en Lisboa su esperanza de que en el segundo semestre de este años, durante la presidencia francesa de la Unión Europea (UE), se aprueben los paquetes sobre alteraciones climáticas y energías renovables consensuados durante la presidencia alemana.

En la clausura de la reunión de los presidentes de los parlamentos nacionales de la UE, que hoy se celebró en Lisboa, Durao Barroso consideró "vital" para que Europa pueda "liberarse" de su dependencia al petróleo que se apruebe "rápidamente el paquete de eficiencia energética, tanto por razones ambientales, como económicas y de seguridad energética".

El consenso alcanzado por los Estados miembros en el primer semestre de 2007, durante la presidencia alemana, sobre las principales líneas de los paquetes sobre alteraciones climáticas y energías renovables, deben concretarse "ahora más que nunca" y "espero que durante la presidencia francesa sean acordados los instrumentos para que se avance en este dominio", afirmó Durao Barroso.

En su intervención, el presidente de la Comisión Europea también hizo referencia a la victoria del 'no' al Tratado de Lisboa en el referéndum irlandés. Durao Barroso aseguró que Europa "no puede quedarse parada ahora y entrar en depresión", en su opinión esta "dificultad tiene que ser superada con espíritu de socios y no de recriminaciones".

Durao Barroso reiteró su idea de que hay que proseguir con los procesos de ratificación del Tratado de Lisboa, porque "el mundo no va a esperar por Europa". Además, defendió que así como "es necesario respetar la decisión del pueblo irlandés" también "es necesario respetar la voluntad de los otros países que quieren ratificarlo"

En este punto, el presidente de la Comisión no perdió la oportunidad de condenar a aquellos que creen que la ratificación a través de referéndum tiene más valor que la vía parlamentaria. "No acepto, ni por un segundo, esa idea, que es, como mínimo, antidemocrática", aseveró.

El político europeo consideró que "es necesario darle tiempo" a Dublín para solucionar la situación, aunque dejó en abierto sobre con que Tratado de la UE será elegido el próximo Parlamento Europeo en junio de 2009.

En su intervención, Durao Barroso también criticó algunos "discursos populistas" realizados por algunos Estados miembros a las instituciones de la UE. "No es posible criticar a Bruselas de lunes a sábado y después los domingos pedir a sus ciudadanos un voto favorable a Europa. No es con eslóganes populistas que se logra renovar la confianza de los ciudadanos en Europa", recalcó.

Respecto a las críticas que insinúan que en las instituciones europeas hay déficit democrático, Durao respondió afirmando que "en la Comisión Europea están varios ex primeros ministros y todos fuimos elegidos por el Parlamento Europeo. Es necesario que no se caiga en la tentación populista de considerar que la Comisión Europea es la expresión de la burocracia y la tecnocracia", advirtió el político portugués.