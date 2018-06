Raikkonen y Massa ubican a Ferrari en la primera línea del GP de Francia

AFP 21/06/2008 - 16:44

El finlandés Kimi Raikkonen logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, mientras su compañero Felipe Massa completará el domingo una primera línea cien por ciento Ferrari, y el español Fernando Alonso (Renault) saldrá tercero.

De cara a la octava carrera del Mundial-2008, el vigente campeón del mundo, que no había logrado puntos en las dos pruebas anteriores, marcó el mejor crono de las clasificaciones del sábado en el circuito de Magny-Cours, con 1 minuto 16 segundos y 449 milésimas, sacando 41 milésimas de segundo de ventaja al brasileño Massa.

Raikkonen, que se había impuesto en la prueba francesa el año pasado, logró la 200ª 'pole position' de la historia para Ferrari en la Fórmula 1.

"Incluso, creo que podría haber estado más rápido en mi último intento, pero el equipo me señaló que no valía la pena hacerlo. Por lo que aflojé el ritmo a último momento sobre la última chicana, y de esta manera economicé un poco de combustible", explicó el actual campeón.

Su compañero de la 'Scuderia', Felipe Massa, que había logrado los mejores cronos en las dos primeras sesiones, se mostró algo decepcionado por haber quedado en la segunda posición.

"No hice gran cosa en la tercera sesión, es una pena, pero largar en primera línea no está mal y espero mucho de esta carrera", señaló el sudamericanos.

Pero, los Ferrari tendrán que evitar repetir los errores cometidos en Mónaco donde también partieron desde la primera posición de la parrilla, y fueron retrocediendo en la clasificación.

Por su parte, Lewis Hamilton había terminado tercero a 244 milésimas de segundo de Raikkonen, pero el piloto británico de McLaren-Mercedes fue penalizado con 10 puestos en la parrilla de salida por haber provocado un accidente en la salida de boxes en Montreal, y partirá en la 13ª posición.

"Por supuesto, esta penalización no me ayuda, pero las reglas son las reglas y voy a tratar de correr lo mejor posible. Igualmente, hoy quiero excusarme con el equipo porque no piloté bien. Por dos veces cometí el mismo error en el mismo lugar, y eso me costó bastante tiempo", afirmó el joven piloto británico.

Esto fue algo que benefició a Fernando Alonso, quien colocó de nuevo su Renault en la segunda línea y partirá tercero.

"El auto ha progresado realmente y creo que por primera vez en la temporada tenemos posibilidades reales de luchar por el podio en condiciones de carrera normales", señaló el asturiano.

A Alonso lo siguen el italiano Jarno Trulli (Toyota) y el actual líder del Mundial, el polaco Robert Kubica (BMW Sauber), ya que el finlandés Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) fue penalizado con cinco puestos por obstaculizar al alemán Mark Webber durante las clasificaciones.

Kubica no rodó rápido, logrando su peor resultado en lo que va de temporada, pero la verdadera decepción fue para su compañero el alemán Nick Heidfeld, que no logró meterse entre los 10 últimos pilotos que disputaron la Q3.

El otro piloto penalizado con 10 puestos tras el accidente de Canadá, el alemán Nico Rosberg (Williams), saldrá en último lugar tras lograr el decimoquinto tiempo en esta jornada.

