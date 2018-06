Rajoy defiende un PP de centro que debe "mejorar algunas cosas"

AFP 21/06/2008 - 19:15

El Partido Popular (PP) español es una formación de "centro" que debe "mejorar algunas cosas" para ganar las próximas elecciones, declaró su presidente, Mariano Rajoy, que será reelegido en el cargo este sábado y se mostró convencido de ganar las próximas elecciones legislativas, en 2012.

"¿De dónde sacan algunos que vamos a cambiar de principios? No vamos a modificar nuestros principios, pero debemos mejorar algunas cosas. No quiero que nadie vote al PSOE para que no gane el PP", manifestó Rajoy, que dijo sentirse "capaz, con fuerza y con ilusión para ganar las próximas elecciones generales".

"Estoy absolutamente convencido de que ganaremos", concluyó, en la presentación de su candidatura para seguir siendo presidente del partido con un nuevo órgano directivo en el que "se ha procurado equilibrar la veteranía y el recambio generacional", describió.

Rajoy definió al PP como "un partido de centro, moderado, cercano a la gente" y "reformista".

"No arrastramos doctrinas ni orejeras, no tenemos ideas preconcebidas, huimos de cualquier radicalismo", lo que "no supone el vacío ideológico", apuntó el líder conservador, que aseguró que "la mayoría de los españoles habitan ese centro".

La defensa de España como "una nación de ciudadanos libres e iguales" donde no haya otros territorios nacionales, la lucha contra el terrorismo, la familia como núcleo de la sociedad y las medidas para enfrentar la crisis económica son los pilares en los que se basa el PP, enumeró.

"No somos monotemáticos", el partido debe "diversificar su labor", dijo, en referencia a la oposición hecha en los últimos cuatro años cimentada en la crítica al intento fracasado del gobierno socialista de negociar con ETA y el rechazo a ampliar las atribuciones de algunas regiones como Cataluña.

Asimismo defendió el "diálogo" con otras formaciones políticas para superar una etapa de "aislamiento": "Si el gobierno rectifica sus errores del pasado, tenemos que estar detrás", animó, y prometió "buscar acuerdos de Estado en todo lo que importe al bienestar de los españoles".

Rajoy debe ser reelegido en breve presidente del PP durante un congreso nacional que se celebra este fin de semana en Valencia (este) y en el que están llamados a votar cerca de 3.000 compromisarios (delegados) de la formación procedentes de toda España.

