Villa avisa a Italia que no va a ganar sólo con la historia

AFP 21/06/2008 - 19:35

El delantero español David Villa, cuya selección se enfrenta el domingo en Viena a Italia, en cuartos de final de la Eurocopa, afirmó este sábado que la historia no va ayudar a los 'azzurri' en referencia a que la Roja no ha ganado nunca a su rival en una Eurocpa o un Mundial.

"Esta plantilla no estaba en los otros enfrentamientos. No pensamos en la historia. Hasta que no empiece a rodar el balón no se verá qué va a pasar. Lo que ha pasado antes no va a ayudar a ningún equipo. La historia ni va a ayudar a Italia, ni nos va a perjudicar a nosotros", afirmó el delantero asturiano.

El atacante, que con cuatro tantos ocupa el primer puesto de la tabla de goleadores, señala que Italia se encontrará enfrente a un buen equipo español.

"Este partido es totalmente diferente. Si quieren ganar tienen que ser mejores que nosotros", dijo.

El delantero español explicó que la causa de su buena forma en esta Eurocopa es el hecho de que ha jugado menos partidos de lo habitual esta temporada debido a lesiones.

"He llegado en un buen momento de forma. Durante la temporada me he perdido muchos partidos y estoy en mi mejor forma física. Eso me ha ayudado a materializar todas las ocasiones, pisando mucho el área y con centrocampistas que me colocan muchos balones", indicó.

Uno de esos volantes creadores, el auténtico cerebro del equipo español, es Xavi Hernández. "Creo que es un jugador diferente. Tenemos suerte de que vista nuestra camiseta", explicó.

David Villa es asturiano, igual que Luis Enrique, aquel delantero español al que el defensa italiano Mauro Tassotti le rompió la nariz con un codazo dentro del área en el Mundial de 1994, en un duelo de cuartos de final que terminó con triunfo azzurro por 2-1.

"Luis Enrique no ha hablado de venganza. Lo único que quiere es que ganemos. Sufrió en aquel partido en Estados Unidos y todos sufrimos al verle con la nariz rota. No buscamos revancha ni venganza, sólo una victoria", explicó Villa.

Villa, igual que sus compañeros, quiere romper el maleficio que les persigue con Italia y el domingo en Viena tienen una buena oportunidad de saldar cuentas, ya que Italia, además de no haber jugado bien, tiene las bajas de dos homnbres importantes como Andrea Pirlo y Gennaro Gattuso.

