Donadoni teme el hambre de triunfos que tiene España

AFP 21/06/2008 - 20:11

El seleccionador italiano, Roberto Donadoni, afirmó este sábado que España, su rival en cuartos de final de la Eurocopa, el domingo en Viena, tiene hambre de triunfos, después de no haber logrado grandes títulos, y eso le preocupa.

"No es por casualidad que han llegado a cuartos. Siempre tuvieron jugadores excelentes en España. Tal vez éstos tengan más voluntad y hambre por hacer algo importante, cuando se les recuerda el pasado. Por eso nosotros debemos afrontar el partido con la misma motivación y determinación que ellos", dijo el técnico.

Donadoni sabe que la actuación de su delantero Luca Toni puede ser determinante, y a pesar de que aún no ha marcado en esta Eurocopa, confía en que lo haga contra España.

"No me gusta mirar las estadísticas, me interersan las cosas más concretas. Espero que marque goles, aunque no es un problema ya que hace cosas importantes como el penalti que sufrió contra Francia y que propición la expulsión de un jugador rival", dijo Donadoni, recordando la victora por 2-0 ante los galos, que colocó a Italia en cuartos de final.

El técnico italiano es consciente de que ante España se encontrará con un equipo completamente diferente al francés.

"Tienen características diferentes. España es un equipo menos físico que el francés, más rápido, con delanteros más ágiles. Te puede crear otro tipo de problemas. Esa rapidez puede ser difícil de controlar para nosotros", explicó.

Donadoni señaló que sacó conclusiones positivas del partido amistoso que disputaron ambas selecciones en marzo pasado en Elche, con victoria española por 1-0.

"Claro que me ha servido, como todos los partidos. Pero la situación física y mental es otra. Estoy tranquuilo porque sé a qué nos enfrentamos. En el partido vamos a necesitar serenidad, concreción, determinación y convicción. Debemos creer en lo que se ha hecho hasta ahora y en sentirnos unidos", dijo.

Para el técnico italiano la cantidad de variantes que tiene España en su juego la hace más difícil de controlar.

"Tiene muchas variantes y hay que buscar más soluciones para pararlos. Nosotros tenemos también nuestras bazas y España también nos conoce", indicó.

El seleccionador mostró su desacuerdo con las opiniones que hablan del juego bonito de España y que califican al suyo como más efectivo pero menos vistoso.

"No sé quién dice estas cosas. Los españoles van a favor de España y es natural que hablen mejor de su equipo", concluyó.

