Obama asegura que McCain quiere dejar a las ciudades y estados sin dinero para infraestructuras

21/06/2008 - 23:41

MIAMI, 2 (Reuters/EP) El candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, acusó hoy a su rival del Partido Republicano, John McCain, de abogar por políticas presupuestarias que dejarían a las ciudades sin capacidad de financiar proyectos tan importantes como los sistemas de prevención de inundaciones o la construcción de autopistas.

Sin embargo, desde la campaña del candidato republicano calificaron el ataque de Obama de "intolerable" e indicaron que el aspirante demócrata, senador por Illinois, votó en contra de una iniciativa legislativa que permitiría la aprobación por la vía rápida proyectos cruciales de prevención de inundaciones.

"Cuando se trata de reconstruir la esencial pero decadente infraestructura estadounidense, tenemos que hacer más, no menos," dijo Obama en una Conferencia de Alcaldes estadounidenses. "Las ciudades de la zona central están debajo del agua o expuestas al desastre no sólo debido al clima, sino también porque no hemos podido protegerlos", añadió.

La zona central de Estados Unidos sufre las peores inundaciones en 15 años, con Iowa en el epicentro del desastre. Las aguas del río Misisipi han desbordado más de dos decenas de diques esta semana, inundando pueblos pequeños y amplias franjas de tierras agrícolas.

Las tormentas e inundaciones, que han provocado 24 muertes, trajeron el recuerdo del huracán Katrina de 2005 y el colapso del puente de Minnesota en 2007, catástrofes que despertaron las demandas en favor de una mayor inversión en infraestructuras.

INNECESARIOS

Obama advirtió que las políticas presupuestarias de McCain dejarían a las ciudades y a los estados sin dinero suficiente para financiar sus necesidades de infraestructuras.

"Tanto el senador McCain como yo hemos viajado a las áreas devastadas por las inundaciones. Sé que el senador McCain se sintió tan mal como yo y se compadece enormemente por las víctimas de la inundación", dijo Obama. "Estoy seguro de que apreciaron el sentimiento, pero probablemente lo hubieran apreciado aún más si el senador McCain no hubiera estado en contra de la legislación para financiar diques y programas de control de inundaciones, que parece considerar innecesarios", agregó.

McCain critica abiertamente desde hace tiempo lo que considera despilfarro estatal y gastos innecesarios que se añaden a los presupuestos en el Congreso. "Es intolerable que Barack Obama ataque a John McCain por intentar arreglar el problema y cambiar la forma en que funciona de Washington", afirmó el portavoz del candidato republicano, Tucker Bounds.

La campaña del senador por Arizona criticó a Obama por oponerse a una enmienda legislativa apoyada por republicanos y demócratas que buscaba garantizar que los proyectos de diques y otros con potencial de salvar vidas tuvieran la máxima prioridad.

El equipo de McCain destacó que el proyecto tenía el apoyo del senador por Wisconsin, Russ Feingold y la senadora por Misuri, Claire McCaskill, ambos demócratas.