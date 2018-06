Caetano Veloso replica a Fidel que no acepta órdenes de EEUU o de dictadores

AFP 21/06/2008 - 23:34

El cantante y compositor brasileño Caetano Veloso dijo no admitir órdenes de Estados Unidos o de dictadores luego de que el líder cubano Fidel Castro lo críticara por declaraciones sobre los derechos humanos en la isla caribeña.

"Soy un artista. Mis palabras son: creación y libertad. Si no me someto al poderío norteamericano tampoco acepto órdenes de dictadores", dijo Caetano en su sitio oficial en internet.

En en el prólogo de un libro lanzado esta semana en La Habana, Castro criticó a Caetano por supuestamente pedir "perdón" a Washington por su canción "Bahía de Guantánamo" sobre los presos en esa base militar estadounidense instalada en Cuba

Sin nombrarlo, Castro contestó declaraciones de Caetano en las que afirmó que en materia de derechos humanos está del lado de Estados Unidos y no del de Cuba y que por eso dijo sentir indignación por la situación de los presos por los norteamericanos en Guantánamo.

Para Castro, la actitud del artista brasileño, es una "prueba de la confusión y el engaño sembrados por el imperialismo".

En su réplica a Castro, Caetano dijo que "la canción Bahía Guantánamo no hubiera sido compuesta si yo no tuviese evidencia de que en Estados Unidos hay un respeto a los derechos humanos como no se vé en Cuba".

"La decisión de la Suprema Corte americana reconociendo el derecho de habeas corpus a los presos de Guantánamo es la expresión de eso", añadió.

"Fidel nos debe expliciones respecto a su identificación con los Estados policiales que generó el comunismo. Hoy toda la izquierda hace silencio sobre Corea del Norte como se silenciaba sobre la Unión Soviética en mi juventud", dijo el músico de 65 años

gm/jb