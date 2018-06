Los musulmanes "quieren matarnos", afirma un colaborador de McCain

AFP 19/07/2008 - 2:25

Un partidario del candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, afirmó este viernes que los musulmanes querían matar a los estadounidenses, lo que provocó ira entre los musulmanes y una reacción precipitada de parte del equipo de campaña del senador de Arizona.

"Los musulmanes lo dijeron: si no nos arrodillamos, nos matarán. No tengo intenciones de arrodillarme y no insto a nadie a hacerlo, y John McCain no insta a nadie a arrodillarse", dijo el coronel de reserva Bud Day en una conferencia de prensa telefónica organizada por el partido republicano de Florida (sur).

Un portavoz de la campaña de McCain, Michael Goldfarb, explicó luego de la conferencia que la amenaza provenía de "extremistas radicales islamistas" y no de los musulmanes en su conjunto.

Sin embargo, las palabras de Day generaron una respuesta rápida de los musulmanes radicados en Estados Unidos.

"La visión distorsionada de Day desestima a la vasta mayoría de los musulmanes que se unen a nuestra nación para combatir a extremistas y fuerzas anti-estadounidenses", dijo Corey Saylor, director legislativo del Consejo de Relaciones islámico-estadounidenses.

"El senador McCain debería aclarar que no apoya una postura tan divisoria y que su campaña respeta a todos los estadounidenses", dijo Saylor.

Bud Day fue compañero de cautivero de McCain durante la guerra de Vietnam. En 2004, fue uno de los integrantes del grupo "Swift Boat Veterans for Truth" que arrojó descrédito sobre el candidato demócrata John Kerry, insinuando -erróneamente- que había mentido sobre sus servicios en Vietnam.

