Irán.- Francia no espera "nada" de la reunión de hoy en Ginebra sobre el programa nucelar iraní

19/07/2008 - 8:28

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, dijo ayer que no espera "nada" de la reunión que hoy tendrán en Ginebra el grupo de los seis con el negociador iraní sobre el programa nuclear del régimen de Teherán, encuentro al que se ha sumado por primera vez un representante norteamericano.

PARIS, 19 (EUROPA PRESS)

"No me espero nada, porque no se puede esperar justo después de la reunión de Ginebra una mejora y un cambio de actitud (de Irán), porque llevará tiempo. Si me equivoco será una buena sorpresa", dijo el jefe de la diplomacia francesa en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio.

No obstante, consideró que es ya "una esperanza" hacia una solución pacífica del conflicto que enfrenta a Irán con la comunidad internacional el hecho de que Estados Unidos se haya unido a la posición defendida por Francia, la Unión Europea, China y Rusia de primar el diálogo a las sanciones.

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, y los enviados de China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania se reunirán mañana en Ginebra con el negociador nuclear iraní, Saeed Jalili, para dialogar sobre la oferta que realizaron las potencias mundiales a Irán el pasado mes de junio para que renuncie a sus actividades nucleares.

Estados Unidos, que rompió sus relaciones diplomáticas con Irán en 1979, anunció el miércoles la presencia del subsecretario de Estado Williams Burns en la reunión. La presencia de Estados Unidos en la nueva ronda de negociaciones también fue recibida de forma positiva por el ministro de Exteriores iraní, Manoucher Mottaki.

Se espera que Irán responda en Ginebra al paquete de incentivos económicos, comerciales y diplomáticos que las naciones occidentales ofrecieron el mes pasado a las autoridades de Teherán con el objetivo de que detenga su programa de enriquecimiento de uranio.