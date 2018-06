El cubano Dayron Robles, una constancia que desentona en 110 m vallas

AFP 19/07/2008 - 17:27

A un mes de las series de 110 m vallas en los Juegos Olímpicos de Pekín, la constancia del cubano Dayron Robles, que se quedó a una centésima de su récord del mundo el viernes en el Stade de France de París, contrasta con las dudas sobre sus rivales.

Comenzando por el primero de ellos, el campeón olímpico y actual campeón mundial, Liu Xiang, que se prepara en secreto en China. Privado de marcas en una gira estadounidense a finales de mayo y principios de junio (una baja, una descalificación por salida en falso), Xiang se saltó las reuniones europeas, contrariamente a los años anteriores.

"Nadie ha visto a Liu Xiang y no se sabe en qué forma está, pero pienso que correrá rápido", modera el entrenador de Robles, Ricardo Antúnez. "Cada entrenador tiene su programa y veremos quién es el mejor cuando se enfrenten".

Por parte de Robles, que el viernes se convirtió en el primero en correr dos veces por debajo de 12 segundos y 90 centésimas (12.88), un mes después de su récord del mundo en Ostrava (12.87), "se ha hecho todo el trabajo para los Juegos y no hay nada que cambiar", valora Antúnez.

"Técnicamente, no hay gran cosa que mejorar", añade. Ni ahora, ni "probablemente en los próximos cuatro años".

Queda por trabajar el encadenamiento de rondas de cara a los Juegos, recurriendo a Estocolmo el martes, Mónaco una semana después, incluso Londres entre ambas citas si obtiene un visado a tiempo. "Con estas reuniones se prepara para los Juegos, donde habrá cuatro rondas", se justifica Antúnez, que ya condujo a otro cubano, Anier García, al oro olímpico en 2000 en Sydney.

"Básicamente, el programa es el mismo, pero está aplicado de manera diferente porque no tienen el mismo carácter", explica el entrenador. "Anier era más extrovertido. Dayron es más tranquilo y disciplinado".

Y con sólo 21 años, "crece, gana madurez", añade. Ha trabajado mucho con el psicólogo que sigue a todos los atletas cubanos después de su rocambolesca eliminación en el Mundial en sala en Valencia (España), que siguió a una decepcionante cuarta plaza en el Mundial-2007.

"Lo que me sucedió en el pasado me sirvió de lección, me ayudó a ser más fuerte y a estar mejor preparado", asegura Robles. "Ahora soy más fuerte mentalmente".

Su entrenador se niega a hacer un pronóstico para los Juegos. "Nunca se puede predecir, pues hay diez vallas", dijo. "Acordaos de Allen Johnson o Ladji Doucouré en Atenas". Los dos se fueron al suelo en los Juegos de 2004: el primero en la segunda ronda siendo gran favorito y el segundo en la final.

Antúnez no se fía de Liu ni de los estadounidenses, por ahora en la retaguardia o preparándose como David Oliver (12.95 este año), ni de Doucouré.

Desde su título mundial en 2005, el francés no ha corrido por debajo de 13.20 y su mejor crono de este año es 13.37.

"Es un atleta muy rápido", explica Antúnez. "En Sotteville (13.64 el 15 de junio) hablé con su entrenador y me dijo que tenía mucho trabajo, pero que progresaba enormemente. Podrá tener un papel importante en los Juegos".

gf/sdm/em