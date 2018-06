Ortega y Chávez celebran los 29 años de la revolución sandinista en Nicaragua

AFP 19/07/2008 - 17:57

Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Hugo Chávez, llamaron a la unidad de América Latina contra Estados Unidos, en encendidos discursos ante miles de seguidores el sábado, en el acto por el 29o. aniversario de la revolución sandinista nicaragüense de 1979.

"Cada día estamos más unidos y apoyándonos mutuamente para enfrentar las amenazas de afuera y de adentro", dijo Chávez en relación a los procesos de integración de países con gobiernos izquierdista en América Latina.

Chávez dijo que Honduras podría integrarse a la iniciativa de la Alternativa Bolivariana, que él mismo promueve, junto con Cuba, Venezuela, Bolivia y República Dominicana.

"Esta es una noticia histórica. (Manuel) Zelaya yo no sé si estoy cometiendo una imprudencia, no. Pero tú me habías dado una seña", dijo Chávez ante la sorpresa de su colega hondureño presente en el estrado, quien no lo desmintió ni aceptó la versión.

Chávez dedicó frases elogiosas a la revolución sandinista de Ortega iniciada en 1979 que, dijo, "está viva" y fue inspiradora de procesos políticos que ahora se están dando en otros países de América Latina.

En su discurso de casi 40 minutos, Chávez criticó la reactivación de la IV Flota Naval de Estados Unidos, a la que calificó de ser una ridiculez.

"Quiero enviar un mensaje a los que gobiernan en Washington, a los que ya se van y nos están mandando la IV Flota Naval. Nos reímos de la IV Flota, es la flota de la ridiculez, no podrán con nuestros pueblos", dijo Chávez.

"No le tenemos miedo ni a la cuarta, ni a las mil flotas que nos mande el imperio. No tenemos miedo, estamos juntos y estamos dispuestos a ser libres", afirmó el gobernante venezolano.

Chávez también cuestionó a Europa y Estados Unidos por la políticas migratorias que, afirmó, "atropellan" a los venezolanos.

"Yo he dicho que si los europeos y Estados Unidos continúan atropellando a compatriotas, aplicando la directiva del retorno (...) nosotros podemos hacer directivas para que los capitales de las empresas... retornen también", dijo Chávez.

Por su parte, Ortega, aseguró que la revolución sandinista "nunca cayó, nunca se rindió". "Una resistencia contra el neoliberalismo y la tiranía del capitalismo global encabezada por el imperialismo yanqui", agregó.

El mandatario nicaragüense, quien encabezó la revolución sandinista entre 1979 y 1990, y que volvió al poder democráticamente en 2006 defendió el socialismo, "un socialismo con justicia adecuada a las condiciones de nuestros respectivos países", aseguró.

En la misma tónica que sus pares de Nicaragua y Venezuela, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, auguró el fin del "imperialismo".

"Hoy podemos decir desde Paraguay que en el siglo XXI ya no habrá imperialismo de ninguna clase".

"La revolución sandinista está viva y coleando en Centroamérica" y "nadie vencerá" a los pueblos que se unen y comparten los ideales de libertad, expresó por su parte el presidente de Honduras, Manuel Zelaya en su eufórico discurso.

En el mismo acto, Ortega impuso la orden de la independencia cultural Rubén Dario, a la viuda del ex presidente de la extinta República Democrática Alemana (RDA), Margot Honecker, quien la recibió en silencio y con un expresivo abrazo.

Asimismo le fue entregada en forma póstuma la Orden Augusto C. Sandino, al ex presidente chileno Salvador Allende, muerto durante el cruento golpe militar en 1973, que fue recibida por su nieto Gonzalo Meza Allende.