España apunta a plata en equipos de natación sincronizada

AFP 22/08/2008 - 12:31

El equipo español de natación sincronizada terminó en segundo lugar, por detrás de Rusia, campeona olímpica, tras la rutina técnica de este viernes en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, mientras las chinas se situaron en tercera posición.

Antes de que el sábado se decida el podio tras la rutina libre por equipos, las campeonas de Europa, entrenadas por Ana Tarrés, acabaron en un previsible segundo puesto a ritmo de 'hip hop' detrás de las rusas y delante de las chinas, de cuya evolución ya había advertido la entrenadora española.

María Cabello, Raquel Corral, Andrea Fuentes, Thais Henríquez, Laura López, Gemma Mengual, Irina Rodríguez y Paola Tirados obtuvieron una nota de 48.917 puntos, mientras Rusia finalizaba con 49.500 y la anfitriona China se acercaba al podio con una puntuación de 48.584.

Las españolas prosiguen, por tanto, con paso firme su camino hacia la medalla de plata para resarcirse de su cuarto puesto en Atenas-2004. Sin embargo, tras su actuación, consideraban que el hecho de haber salido las primeras a la piscina del Cubo de Agua de Pekín no les favoreció.

"No me gustó mucho salir las primeras porque la nota al final no es tan alta como esperábamos. Queríamos tener cinco 9.9 en impresión general pero fue un poco menos porque fuimos las primeras en salir", decía Andrea Fuentes, tras obtener cuatro notas de 9.8 y una de 9.7 en esa parte de la puntuación.

Gemma Mengual y Andrea Fuentes, subcampeonas del mundo, ya se colgaron la medalla de plata el miércoles en la final de dúo, por detrás de las invencibles rusas Anastasia Davydova y Anastasia Ermakova.

"Veremos si podemos hacerlo mejor mañana", decía Thais Henríquez. "Vamos a por la plata y tenemos que hacerlo mejor (que en Atenas). Las rusas son muy buenas en la técnica pero nosotras somos mejores en la parte artística", aseguró.

El equipo de Rusia, encabezado por las Anastasias, obtuvo en su rutina técnica una puntuación casi perfecta de 9.9 tanto en impresión general como en ejecución, con la que dejó prácticamente sentenciado su oro olímpico antes del programa libre.

El sábado las españolas presentarán la rutina 'Africa', con la que esperan dar un paso adelante hacia su meta de colgarse dos medallas de plata en estos Juegos, que serán los últimos para su estrella, Gemma Mengual, quien planea retirarse tras el Mundial-2009.

em/ra