Belarús le discute a Alemania supremacía en canotaje, España logra una plata

AFP 22/08/2008 - 12:33

Belarús logró dos victorias en canotaje este viernes en Pekín-2008 en el plácido complejo de Shunyi e igualó a la favorita Alemania en victorias, en tanto España logró una medalla de plata de la mano de David Cal, que no pudo defender su título de Atenas-2004.

Minetras la "cátedra" hablaba de un nuevo duelo Alemania-Hungría, los segundos no estuvieron a la altura de las circunstancias con un único triunfo, puesto que el sexto restante fue para el Reino Unido.

Así, Belarús se llevó la victoria en canoa doble (C-2) 1.000 m masculina y en kayak cuádruple (K4) 1.000 m también masculina, sobre Alemania y Hungría en la primera y Eslovaquia y Alemania en la segunda.

Alemania por su parte se quedó con los 500 m de K4 femenino, por delante de de Hungría y Austria, en los 1.000 m de K2 masculino batió a Dinamarca e Italia.

El Reino Unido dominó en K1 1.000 m a Noruega y Austria en tanto Hungría ganó la canoa individual 1.000 m masculina sobre España y Canadá..

Justamente la prueba que ganó el húngaro Attila Sandor Vajda fue en la que el español David Cal debió resignar su título de Atenas y conformarse con la medalla de plata.

"Tenía muchas opciones de conseguir el oro, he luchado por ello, y bueno al final fue una de medalla de plata que está muy bien, pero no sabe tan bien como la de oro", dijo Cal, que hace cuatro años había conquistado un oro en esta misma prueba.

"Pienso que sí", que tácticamente "he corrido bien, todavía no se cómo fue la carrera, yo hice mi carrera, y bueno, ahora habrá que parar a verlo (el video) y después ya se verá si estuvo bien o no", agregó el español. "Después veremos la carrera y veremos si hubo algún fallo".

El español ocupaba la sexta posición al pasar por las balizas de los 250 metros, ya que perdió un poco de terreno en la partida.

Al promediar la competencia Cal ya se había ubicado en el segundo lugar detrás del uzbeco Vadim Menkov, pero inmersos en su lucha no se percataron del húngaro Vajda.

"Ibamos todos al límite (...) al final el húngaro fue más rápido que yo, aguantó más y no pude hacer nada, él reventó y no hubo más", comentó Cal.

El húngaro, al estilo del otro Atila, el más famoso, paleó en forma arrolladora, no dejó nada en pie y los sobrepasó ya en los 750 metros para ser el "uno".

Vajda ganó con un tiempo de 03:50.467, seguido de Cal con 03:52.751 y el canadiense Thomas Hall con 03:53.63.

El cuarteto alemán dominó tal como se esperaba la prueba de kayak K4 500 m femenina este viernes en Pekín-2008, seguido del húngaro y en tercer puesto el australiano, en una prueba en que las representantes de España terminaron en el quinto puesto.

Las alemanas Fanny Fischer, Nicole Reinhardt, Katrin Wagner-Augustin y Conny Wassmuth establecieron un tiempo de 01:32.172, seguidas por las húngaras con 01:32.971 y las australianas con un tiempo de 01:34.704.

El resultado no sorprendió a Fischer. "En la largada y en la llegada sabía que íbamos a lograr el oro. Lo supe en todo momento", dijo.

Las españolas Beatriz Manchón, Jana Smidakova, Sonia Molanes y María Teresa Portela, aspiraban al bronce pero finalmente lograron el quinto lugar con 01:35.366.

"La verdad que tal y como dijimos estábamos luchando por el tercer puesto (...) durante toda la competición hemos tenido la mala suerte de estar por las calles del fondo donde estábamos más desprotegidas del viento", dijo Manchón a la prensa.

La competidora agregó que si hubieran corrido desde el carril dos o tres "otro gallo hubiera cantado".

tlp/ra