Senador José Mujica pidió a los Kirchner estrechar los lazos con Uruguay

AFP 22/08/2008 - 16:52

El senador uruguayo José Mujica planteó a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y a su esposo, Néstor Kirchner, la necesidad de estrechar las maltrechas relaciones entre ambos países durante un sorpresivo encuentro mantenido el jueves en Buenos Aires.

En declaraciones formuladas este viernes a la radio montevideana El Espectador, Mujica -un ex guerrillero tupamaro- dijo que el encuentro con la mandataria argentina no lo tenía previsto, pues su intención era una reunión con el ex presidente y titular del peronismo, Néstor Kirchner.

"Fue una satisfacción y fue un halago, por qué no reconocerlo", dijo Mujica, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y uno de los posibles candidatos presidenciales de la coalición de izquierda oficialista Frente Amplio.

Mujica dijo que el encuentro con la presidenta argentina y su esposo fue en calidad de "actor político" y no en representación del Estado.

"Soy un actor político, y como tal tengo independencia, en nombre de mis compañeros y la gente que me respalda tengo que tratar de incidir políticamente", expresó.

"Soy simplemente el Pepe Mujica, el senador más votado de este país, con la libertad suficiente como para tratar de tener por lo menos relaciones con Argentina, que es bastante determinante para Uruguay", afirmó a la emisora.

"Exhorto a hacer todo lo que se pueda para mejorar la relación con Argentina", agregó.

El senador dijo que también abordaron los problemas del Mercosur y estimó que "o caminamos en la integración y nos resulta útil a todos o el mundo nos va a ir arrastrando a ubicarnos como una Gibraltar".

Sobre el conflicto generado por la instalación de una planta de celulosa de la finlandesa Botnia en la vera uruguaya del limítrofe río Uruguay, caso que dirime la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Mujica dijo al diario El Observador que tiene "confianza que se puede arreglar" porque cree que "hay voluntad política" de Argentina para solucionar el diferendo.

Asimismo, dijo al periódico que pidió a los Kirchner que "tengan gestos positivos hacia Uruguay", así como para con el nuevo mandatario paraguayo, Fernando Lugo.

