Argentina.- Un conocida travesti argentina quiere presentarse como candidata a diputada por el oficialismo

22/08/2008 - 17:06

Vanessa Show, una conocida travesti argentina famosa desde hace años por sus espectáculos, quiere presentarse como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados por el oficialista Frente para la Victoria.

BUENOS AIRES, 22 (EUROPA PRESS)

"De obtener una banca (escaño) me pintaría un poco menos la boca. Y así vaya con las plumas a la Cámara, nunca voy a hacer el ridículo como lo hace lamentablemente la oposición. El travestismo político es lo más nocivo para la sociedad en general", afirmó.

Sin temer a lo que puedan opinar sobre su condición sexual, cree que no hay impedimentos legales para su candidatura. "Y si existen, presentaré batalla porque no poseo ningún antecedente penal, nunca mentí ni robé y eso no creo que la oposición lo pueda decir", añadió.

La artista también tuvo palabras de elogio para "el doctor Néstor Kirchner" y la "digna" presidenta Cristina Fernández, y aseguró que tras ver el trabajo que están haciendo se convenció para afiliarse al Partido Justicialista.

"Mi carrera artística comenzó en plena dictadura y no me tembló el pulso", recordó Vanessa Show, quien brilló en míticas salas como el Teatro Maipo y el Teatro El Nacional y trabajó con estrellas como Nélida Lobato, Darío Vittori, Nélida Roca o Tincho Zabala.