Hooker pone fin a una espera australiana de 40 años en atletismo

AFP 22/08/2008 - 18:52

El australiano Steve Hooker hizo este viernes un nuevo récord olímpico de 5,96 metros para ganar la medalla de oro en el salto de altura masculino de los Juegos Olímpicos de Pekín.

El australiano, de 26 años, ganó la competición al saltar 5,90m en su tercer intento y decidió seguir adelante para tratar de superar el récord olímpico de 5,95m que el estadounidense Tim Mack estableció en Atenas-2004.

Fue la primera medalla en atletismo para el equipo masculino australiano desde que Ralph Doubell ganó los 800m en los Juegos Olímpicos de México en 1968.

El ruso Evgeny Lukyanenko se llevó la plata con un salto de 5.85m y el ucraniano Denys Yurchenko ganó el bronce con 5,70m.

"Esta competición ha sido la cosa más difícil mental y físicamente que he hecho en mi vida. Parecía más boxeo que salto de altura", dijo Hooker.

"Estuve a punto de fallar en los 5,80m, pero dí el gran salto en el momento adecuado", dijo Hooker, asegurando que lograr un récord olímpico no era su objetivo.

"No me importa si supero un récord olímpico o 5,50 metros. De lo que se trata es de ganar ahí fuera", dijo, aunque reconoció que "el récord olímpico es realmente especial para mí. Tim Mack es un buen amigo".

Hooker admitió que no hizo ningún favor a sus nervios pasando al tercer intento en varias alturas.

"No me lo podía creer. No esperaba pasar en mi tercer intento y hacerlo tres veces, es agotador. Debería haber pasado del segundo salto. Tenía que haber ido directamente al tercero". concluyó.

