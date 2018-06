Bolivia: oficialismo quiere referendo para reelección de presidente Morales

AFP 22/08/2008 - 20:58

El oficialismo reflotó la idea de aprobar en un referendo la reelección inmediata del presidente Evo Morales y, a la vez, su nueva Constitución de corte estatista e indigenista, mientras la oposición alienta la resistencia en cinco de las nueve regiones de Bolivia.

"Los movimientos sociales (afines al gobierno) han proyectado que en el caso boliviano el presidente (Evo Morales) podría ser reelecto por un período constitucional más", aseguró a la AFP el líder del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Félix Rojas, quien dijo que su partido apoya la idea del grupo de sindicatos campesinos y comités vecinales.

El legislador manifestó que se sienten legitimados para impulsar la nueva Carta Magna, aprobada en diciembre por la Asamblea Constituyente, y lograr un mandato más para el gobernante indígena, tras los resultados del referendo del domingo 10 de agosto, cuando el presidente alcanzó 67,4% de 3,4 millones de votos.

Según Rojas se busca un acuerdo con la oposición, pero de no lograrse, no se descarta llamar a plebiscitos por la vía de "decretos presidenciales", aunque el senador no precisó cuándo.

El MAS ya introdujo en la nueva Constitución la reelección del presidente por dos gestiones, cada una de cinco años, e incluso hizo aprobar un artículo transitorio para que por esta vez no se tome en cuenta el mandato de Morales, que comenzó en enero de 2006, lo que significa que el jefe de Estado podría gobernar por 10 años más si gana las elecciones.

Sin embargo, para que la Carta Magna entre en vigencia necesita de dos referendos: el primero para definir el límite máximo de las tierras agrícolas privadas (5.000 ó 10.000 hectáreas) y el segundo para aprobar el texto global de la ley fundamental, trámite que podría durar hasta un año, tiempo que el oficialismo aparentemente no está dispuesto a esperar.

Mientras el MAS y sus sindicatos adeptos apuntan ahora a sacar su Constitución y un segundo mandato consecutivo para Evo Morales, la oposición que articula prefectos y líderes civiles de cinco departamentos de Bolivia pretende frenar al oficialismo, enarbolando reivindicaciones regionales.

Los distritos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca exigen al presidente la devolverles unos 166 millones de dólares de impuestos petroleros anuales, que el gobernante usa para pagar una bonificación a los ancianos (unos 337 dólares por persona).

Las cinco regiones impulsan la formación de gobiernos autónomos, cuatro de ellos validados en consultas populares desarrolladas entre mayo y junio, a lo que se sumaron en los últimos 15 días huelgas de hambre, paros cívicos y bloqueos de carreteras, para reclamar la devolución de estos impuestos.

Como mecanismo para mantener la presión contra el presidente Morales, zonas productoras de hidrocarburos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca se reúnen el viernes en el poblado petrolero de Villamontes, a unos 1.200 km al sureste de La Paz, para radicalizar sus protestas, aseguró el dirigente cívico local Felipe Moza.

"Vamos a ver quién puede más: o el gobierno o las regiones productoras de hidrocarburos", afirmó Moza a la emisora privada Panamericana, a tiempo de indicar que los fondos económicos que se reclaman les corresponden a sus distritos en justicia.

Bolivia está sumida en una fuerte crisis política, que la consulta revocatoria no pudo resolver, pues el jefe de estado salió fortalecido, al igual que los prefectos (gobernadores) opositores que fueron aprobados por el voto.

El conflicto surge por las irreconciliables visiones estatista e indigenista que impulsa el oficialismo y las políticas liberales que reivindica la oposición.

