Visita de presidente chino a Costa Rica bloqueó la del Dalai Lama, dice ONG

AFP 22/08/2008 - 22:38

La visita a Costa Rica del presidente de China, Hu Jintao, prevista para octubre, fue la causa de que el gobierno costarricense pidiera al Dalai Lama suspender una visita privada en setiembre, según la Asociación Cultural Tibetano-Costarricense.

La presidenta de la asociación, Maritza Pacheco, aseguró a la prensa que el presidente Oscar Arias la llamó telefónicamente para pedirle que retirara la invitación al Dalai Lama.

"Exactamente lo que me dijo fue que si el Dalai Lama viene a Costa Rica, Hu Jintao no va a venir, y que esto no es conveniente para Costa Rica", afirmó Pacheco.

"El problema de esa solicitud es que no teníamos razón alguna por la cual decir a Su Santidad que por favor ya no viniera. No podíamos ni queríamos asumir semejante agravio", señaló la presidenta del grupo que profesa el budismo en Costa Rica.

Finalmente, el propio Arias escribió al Dalai Lama, pidiéndole que pospusiera la visita a Costa Rica para el 2009, cuando se realizará en San José un encuentro de premios Nobel de la Paz, galardón que ostentan tanto el líder espiritual del Tíbet como el gobernante costarricense.

Arias argumentó que no estará en Costa Rica para la fecha en que se había previsto la visita del Dalai Lama.

Pacheco explicó que la visita del Dalai Lama era privada, financiada por la Asociación que ella preside y sin ningún carácter oficial, por lo que no había ninguna necesidad de que Arias lo recibiera.

Aunque rechazó que hubiera motivos políticos en la decisión, la Casa Presidencial no confirmó ni desmintió la llamada telefónica del Presidente a Pacheco.

