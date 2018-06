Culmina en Guatemala ronda preparatoria de negociaciones con la UE

Este viernes concluyó en Guatemala la primera reunión preparatoria de los países centroamericanos para la quinta ronda de negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), informó el vicecanciller guatemalteco, Alfredo Trinidad Velásquez.

"Hubo muchos avances de acuerdos en la región, ya sea en el área de diálogo político o en la parte de cooperación, así como en el área comercial", afirmó Trinidad a la AFP.

De acuerdo con el funcionario, en las áreas de diálogo político y cooperación se avanzó en cuanto al compromiso de los países en los temas relacionados con la no proliferación de armas masivas, desarme, lucha contra el terrorismo y crímenes de preocupación internacional o de lesa humanidad.

Así como también en lo concerniente a financiamiento para el desarrollo, migración, medio ambiente, seguridad ciudadana, justicia, libertad, seguridad, cohesión y desarrollo social, medio ambiente, desastres naturales, desarrollo económico y comercial y cooperación en microcrédito y microfinanciamiento.

En el área comercial, según Trinidad, los encargados afinan una contrapropuesta al planteamiento realizado por la UE durante la ronda anterior de negociaciones, celebrada en Ginebra, pues, específicamente el sector empresarial busca abrir un mercado donde se compita en igualdad de condiciones.

De acuerdo con el funcionario guatemalteco, la UE cuenta con una política comunitaria de protección a sus agricultores, por lo que los aranceles al café, azúcar y banano, entre otros productos, son muy elevados, situación que afectaría a los comerciantes centroamericanos.

"No hay satisfacción en la propuesta de la Unión Europea sobre estos productos, por lo que se está conformando una contrapropuesta que tendría que definirse totalmente en la segunda ronda preparatoria, prevista para setiembre", destacó Trinidad.

En ese sentido, el sector empresarial de Centroamérica demandó a la Unión Europea (UE) mayor atención comercial a la región, pues considera que "todavía hay intereses estratégicos de la región que siguen sin ser atendidos por los negociadores europeos".

"Mientras Centroamérica continúa ampliando su oferta a la contraparte europea, que ya supera el 80% de los productos de la lista arancelaria, la UE aún no ha garantizado el mantenimiento de la totalidad de los beneficios derivados del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus)", sostiene un comunicado de empresarios regionales.

El sector privado centroamericano alega que el Istmo ha mostrado flexibilidad en el diálogo político y la cooperación, los otros dos pilares del Acuerdo de Asociación (AA).

"El sector empresarial solicita a los negociadores jefes centroamericanos que cualquier avance en el pilar político esté condicionado a que la UE atienda los intereses comerciales centroamericanos, que no se conceda más acceso a las mercancías europeas en tanto no se garanticen los beneficios arancelarios del Sistema General de Preferencias Plus (ampliado)", afirma el comunicado.

Este mecanismo ofrece un programa más amplio para 7.200 rubros de bienes de la región, sobre un total cercano a 9.000 que ya entran a la UE.

