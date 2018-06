Alcalde de Guayaquil llama "insolente majadero" a embajador venezolano

AFP 20/09/2008

El alcalde opositor de Guayaquil, Jaime Nebot, llamó el viernes "insolente majadero" al embajador venezolano en Quito, Oscar Navas, al responder a las críticas que recibió por haber denunciado una supuesta injerencia del presidente Hugo Chávez en la actual campaña electoral.

"Yo no voy a responder a quién no actúa como embajador, sino como insolente mandadero del presidente Chávez", afirmó Nebot al día siguiente de que la legación diplomática emitiera un comunicado calificando su denuncia como "irrisoria, infundada y desesperada".

Nebot, el más fuerte opositor al presidente Rafael Correa, aseguró que el respaldo del líder venezolano al proyecto ecuatoriano de Constitución que irá a referendo este mes es motivo para votar en contra.

"Basta para que el señor Chávez esté por el Sí, para que Guayaquil esté por el No. Nosotros no queremos hacer cola para comer estar desempleados, no tener servicios y no tener obra pública", señaló el alcalde del puerto más próspero y poblado de Ecuador.

Nebot rechazó la supuesta injerencia del presidente venezolano al hacerse eco de unas declaraciones en las que éste respaldaba la versión del gobierno de Correa de que en Guayaquil existe un "proyecto separatista".

Al negar dicha intromisión, la embajada venezolana anotó que "para nadie es un secreto el afán separatista, violento y fascista de sectores de la extrema derecha política en varios países de la región".

El 28 de septiembre, los ecuatorianos votarán un referendo sobre un proyecto oficialista de Constitución con el que Correa espera asentar las bases del llamado socialismo del siglo XXI, la corriente que con marcadas diferencias también alienta Chávez.

