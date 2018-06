México y Uruguay van iguales 1-1 en Copa Davis

AFP 20/09/2008 - 7:11

México y Uruguay dividieron puntos este viernes en la primera jornada de su serie de Copa Davis por la permanencia en el Grupo I de la Zona Americana.

En el primer partido del día, Daniel Garza (684 ATP) doblegó sorpresivamente a Pablo Cuevas (130 ATP), raqueta número uno uruguaya, en un partido que tuvo una duración de 3 horas con 50 minutos y que requirió de cuatro sets, 6-7 (4/6), 6-4, 7-5 y 7-6 (10/8).

"Fui muy agresivo, no dejé que Pablo tomara su ritmo y traté de presionarlo en todo momento. Uruguay tiene mejor ranking que nosotros, pero eso no importa en este tipo de juegos", dijo Garza.

Por su parte, Cuevas comentó: "No fue mi mejor partido. No me sentí muy bien, poco a poco fui perdiendo la confianza y la verdad es que terminé jugando muy mal".

Para igualar la serie, Marcel Felder (327 ATP) dio cuenta del mexicano número uno, Bruno Rodríguez (416 ATP), en un duelo que requirió de cinco mangas para definirse a favor del uruguayo con parciales de 6-4, 4-6, 3-6, 7-6 (11/9) y 6-0.

Este sábado se disputará el punto de dobles con la mancuerna local Miguel Gallardo-Víctor Romero frente a la dupla visitante Pablo Cuevas-Marcel Felder.

La serie entre mexicanos y uruguayos se disputará hasta el domingo 21 de septiembre en la ciudad de León Guanajuato (centro). El equipo perdedor será relegado al Grupo II de la Zona Americana en 2009.

Resultados

- Viernes:

Miguel Garza (MEX) venció a Pablo Cuevas (URU) 6-7 (4/6), 6-4, 7-5 y 7-6 (10/8). 3:50

Marcel Felder (URU) venció a Bruno Rodríguez (MEX) 6-4, 4-6, 3-6, 7-6 (11/9) y 6-0.

str/pz