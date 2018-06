Leipheimer ganó contrarreloj y Contador acaricia victoria final

AFP 20/09/2008 - 20:56

El estadounidense Levi Leipheimer (Astana) ganó este sábado la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj de 17,1 km disputada entre la Granja de San Ildefonso y el alto de Navacerrada (centro), y Alberto Contador, 2º, acaricia la victoria final.

Leipheimer, que hizo un tiempo de 33 minutos y 6 segundos, hizo de esta manera un doblete en la Vuelta tras haber ganado el pasado 3 de septiembre la primera contrarreloj individual, recortándole de paso 31 segundos a Contador en la general, que tenía 1:17 de ventaja sobre él antes de la etapa.

Contador, vencedor del Tour de Francia 2007 y del Giro de Italia 2008, prácticamente se ha asegurado la victoria final en la Vuelta que finaliza el domingo en Madrid tras una pequeña etapa de 102 km entre San Sebastián de los Reyes y la capital española.

El ciclista madrileño entrará así en la leyenda y se unirá a los otros cuatro campeones que han logrado ganar al menos una edición de cada una de las tres grandes carreras por etapa (Tour, Giro, Vuelta): los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el italiano Felice Gimondi y el belga Eddy Merckx.

"No he querido pensar en esto (triplete Tour, Giro, Vuelta) para no tener más presión", afirmó Contador tras llegar a la meta, quien después aseguró en rueda de prensa que lo consideraba "algo totalmente inimaginable".

"Quiero disfrutar de la victoria y luego descansar", añadió Contador, agregando que "Leipheimer ha estado fortísimo. Es justo ganador de la contrarreloj. A mí me sabe mejor el triunfo final sabiendo que Lepheimer ha ganado esta contrarreloj y la otra" en Ciudad Real.

"No tenía buenas sensaciones. Leipheimer iba muy fuerte, he tenido que regular. Cuando vas sufriendo, piensas en todo un poco. Cualquier incidente me habría puesto al límite", añadió el corredor del Astana.

"He intentado ganar la etapa, pero no ganar la vuelta", destacó por su parte Leipheimer, quien fue tercero en la Vuelta en 2001 cuando corría con el US Postal.

"Lo que ha hecho Contador es impresionante, venía con mucha presión", añadió el ciclista estadounidense.

Alejandro Valverde, muy irregular durante esta edición de la Vuelta, llegó tercero en la contrarreloj, con el mismo tiempo que Contador.

En la clasificación general, Contador tiene 46 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Leipheimer y 4 minutos y 12 segundos sobre Carlos Sastre (CSC), que fue cuarto en la contrarreloj.

"Ha sido una crono dura y exigente, pero que me ha permitido ir siempre a un buen nivel, a un buen ritmo, y eso ha hecho posible el que haya podido mantener la tercera posición en la general", dijo Sastre tras el final de la penúltima etapa.

