Ministro de Hacienda de Costa Rica agita ambiente electoral del oficialismo

AFP 20/09/2008 - 21:46

El ministro de Hacienda de Costa Rica, Guillermo Zúñiga, agitó aún más las revueltas aguas del ambiente preelectoral en el oficialismo, al revelar sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios generales de febrero de 2010, informó el sábado La Nación.

Zúñiga dijo contar con el apoyo del "arismo", la corriente a lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN) que controlan el mandatario Oscar Arias y su hermano Rodrigo, ministro de la Presidencia.

El presidente Arias y su hermano declinaron comentar sobre el anuncio de Zúñiga.

"Yo nunca he conversado con él (Zúñiga) sobre ese tema. Yo, por haber hecho una insinuación, apenas una insinuación (tiempo atrás), también me llevaron al Tribunal de Elecciones. No quiero que me vuelvan a llevar al Tribunal", dijo Arias sobre el tema.

Arias, en diversas ocasiones, declaró que su deseo es que sea una mujer quien lo sustituya en el cargo en mayo de 2010, cuando concluye su periodo constitucional, en una velada alusión a su vicepresidenta Laura Chinchilla, quien supuestamente aspira a ser la candidata del PLN.

Esa agrupación política, que surgió a inicios de la segunda mitad del siglo XX, es considerada el partido más organizado del país y desde ya varias de sus figuras han hecho públicas sus aspiraciones presidenciales, entre ellos el alcalde de San José, Johnny Araya, y el ex ministro de Seguridad, Fernando Berrocal.

"Yo sabía que él (Zúñiga) estaba valorando esa opción (...) Tengo la mejor opinión de Guillermo. Somos buenos amigos. Ha hecho muy buen papel. Sería una pérdida para el Gobierno su salida", declaró Araya a La Nación.

"Sí me sorprende que ocurran estas cosas, porque todo el mundo pensaba que el Gobierno estaba impulsando la aspiración de Laura Chinchilla. Me confunden un poco estos movimientos", reconoció Araya.

cas/lm