Extranjeros pasan desapercibidos en octava fecha del torneo uruguayo

AFP 27/10/2008 - 14:55

Los extranjeros que se desempeñan en el fútbol uruguayo volvieron a pasar desapercibidos tras disputarse la octava fecha del Torneo Apertura 2008, en el que Nacional volvió a quedar como único líder.

En el partido en el que el tricolor se impuso a Bella Vista por 1-0, el argentino Angel 'Matute' Morales ingresó en el segundo tiempo -tras una semana de rumores sobre los motivos que lo habían dejado afuera del plantel en la fecha anterior- sin el brillo al que tenía a todos acostumbrados.

"No tuvo la trascendencia de otros partidos", consideró El Observador, mientras que para Ultimas Noticias este volante central de 32 años tuvo "poco y nada para el destaque" y "estuvo entreverado y muy opaco".

El País, por su parte, estimó que a Morales "le costó armar juego aunque metió varios pases".

Otro argentino que no tuvo destaque en Nacional fue el lateral Matías Rodríguez, que al inicio del torneo desplegó dotes interesantes, que se desinflaron en las últimas fechas.

Rodríguez "no repite las buenas actuaciones del inicio del torneo. No es seguro en la marca y no se proyecta con claridad", valoró El Observador.

El lateral "ha entrado en un pozo tremendo que le puede costar el puesto", estimó por su parte Ultimas Noticias, mientras que El País es menos lapidario al señalar que "tuvo que dedicarse más a marcar y eso le quitó revoluciones".

Pese a la grisura de estas actuaciones, que se suman a la del resto del plantel, Nacional sigue como único líder del Torneo Apertura.

"No estamos jugando de la mejor manera, pero al menos ganamos. Jugando mal y todo somos superiores en algo: somos certeros y sabemos cuidar la ventaja que sacamos. Hay mucho para mejorar, pero seguimos punteros", afirmó 'Matute' Morales.

En tanto, en Bella Vista, el delantero argentino Ruben Cecco pareció en un comienzo que tenía todo el ímpetu para incidir en el partido, pero luego se fue apagando.

En efecto, "empezó estrellando un cabezazo en el horizontal y complicando", dice El Observador, que de inmediato añade que "después se apagó".

Para El País, el delantero de 25 años que se desempeñó en el fútbol de Indonesia "se movió bien y casi anota".

Ultimas Noticias, de su lado, consideró que Cecco "es 'bicho', le gusta protestar todo y hablar mucho. De fútbol, poco."

En tanto, el experimentado arquero argentino Pablo Cavallero volvió a cuidar la valla de Peñarol en el partido que empató 0-0 con Central Español, en el que no se vio para nada exigido.

"Volvió a mantener el cero en el arco", dijo El Observador, mientras que El País estimó que Cavallero "tuvo poco trabajo y lo cumplió sin fallas".

