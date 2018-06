Argentinos Basanta y Malagueño integran las defensas más goleadas en México

AFP 27/10/2008 - 16:39

Los argentinos José María Basanta y Javier Malagueño, refuerzos de Monterrey e Indios para el presente torneo, respectivamente, integran las defensivas más castigadas del Apertura-2008 mexicano luego de disputarse la decimocuarta jornada.

Tanto la Pandilla como la Tribu tienen ya 24 anotaciones en contra, lejos de los 10 que ha aceptado la retaguardia de Tigres, la mejor del certamen, en la que está integrado el paraguayo Pedro Benítez, quien también arribó al balompié azteca a mediados de año.

En la primera línea del Monterrey, Basanta ha contado con el respaldo del director técnico, su compatriota Ricardo Lavolpe, pero a lo largo del campeonato ha sido criticado por no mostrar oficio de buen defensor

Acompañando al ex jugador del club argentino Estudiantes se encuentra el panameño Felipe Baloy, otro inamovible de Lavolpe, quien vive sus peores momentos desde que llegó a México en 2005.

Además, el defensa canalero ya tampoco representa una opción de gol en jugadas a pelota quieta como en otros torneos.

También el delantero chileno del Monterrey, Humbuerto Suazo, está muy lejos del nivel que le llevó al título de goleo individual en el Clausura anterior, ya que se fue en blanco todo septiembre y octubre.

En la defensa de los Indios de Ciudad Juárez, equipo que sufre la amenaza del descenso, Malagueño también ha tenido un aciago torneo de estreno. En su descargo se puede decir que ha aportado dos goles que han significado cuatro puntos.

En la delantera, su compañero y compatriota Ezequiel Maggiolo llegó a cuatro goles este fin de semana en el 1-1 con Pumas, pero todavía no marca uno que pueda traducirse en una victoria.

En la clasificación de goleadores, el chileno Héctor Mancilla, del Toluca, líder del rubro, se quedó en nueve mientras otros tres jugadores marcaron para llegar a siete dianas y ejercer presión al andino.

El uruguayo Víctor Piriz contribuyó a que el San Luis se acercara a la liguilla con su triunfo de 2-0 sobre el Monterrey, mientras el peruano Augusto Mendoza, del Morelia, cobró acertadamente su primer penal en México para el 1-1 con Pachuca.

En tanto, el argentino Lucas Lobos, de buen nivel, hizo el gol de Tigres en el 1-1 ante Necaxa.

En este último partido, el argentino Walter Gaitán, del Necaxa, fue recibido con ovaciones por la afición de Tigres, equipo al que perteneció durante 11 torneos y del que salió por disminución en su rendimiento.

'El Divino' fue el autor del gol necaxista y no festejó por respeto a su ex equipo, pero lo llamativo del caso es que el argentino volvió a marcar luego de no hacerlo desde el pasado 19 de enero.

