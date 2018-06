Chelito Delgado mantiene su "sueño europeo"

AFP 27/10/2008 - 17:47

Sin haber logrado imponerse hasta ahora en el Olympique Lyonnais, campeón y líder de la Liga 1 de Francia de fútbol, el delantero César "Chelito" Delgado, llegado en enero procedente del Cruz Azul mexicano, donde era estrella y capitán, mantiene intacto su "sueño europeo".

El martes pasado viajó a Rumania entre los 20 convocados para jugar ante el Steaua Bucarest, no estuvo en la hoja de la ficha del partido por lo que lo vio desde las tribunas (victoria lionesa 5-3).

El sábado fue de nuevo convocado, pero en la ocasión para enfrentar con el equipo de reserva al Marignane en CFA (cuarta división).

"Me sentí bien. Hace bien jugar para recuperar las sensaciones de futbolista y estar disponible, competitivo. Me falta ritmo, y jugar partidos. No es algo frustrante jugar en la reserva porque lo necesitaba", señala el argentino, buscando el aspecto positivo de su situación.

Desde su llegada en enero sólo jugo ocho partidos y no marcó un solo gol. En lo que va de campeonato 2008-2009, sólo jugó 11 minutos ante el Lorient.

"Sabía que venía a un gran club, prestigioso, con muchos buenos jugadores y que la competencia sería dura. Siempre hay que demostrar. Nunca pasé un período tan largo sin jugar", subraya el delantero.

"Es cierto que no se me ve mucho y comprendo que puedan preguntarse para qué me contrataron, pero debo estar fuerte mentalmente en todo momento porque puede surgir una oportunidad", señala el jugador de 27 años, comprado al Cruz Azul por 7,5 millones de euros.

Internacional albiceleste en veinte ocasiones (2 goles), campeón olímpico en Atenas 2004, finalista de la Copa América 2004 y de la Copa Confederaciones en 2005, "Chelito" Delgado reconoce la necesidad de trabajar físicamente para adaptarse al fútbol francés, diferente al argentino, en el que brillara en Rosario Central, y también al mexicano.

"No esperaba que el juego fuera tan físico y rápido. Aquí los terrenos están húmedos y eso acelera el juego, es a mí adaptarme. Espero demostrar mi valor", afirma.

"Tengo una deuda con el público y conmigo mismo, quiero demostrar porqué estoy aquí. Me quedan todavía dos años y medio de contrato. Mi idea es seguir aquí después de diciembre (mercato invernal boreal). Nadie, ni del club ni mis representantes, me ha insinuado la posibilidad de ser cedido en préstamo", acota el sudamericano.

En cierto momento corrió el rumor de un posible préstamo al River Plate argentino.

Por el momento, Delgado busca hacerse un hueco en el fútbol europeo, mientras aprende francés, idioma que por ahora no domina, lo que lo mantiene un poco aislado del grupo. El argentino vive en el centro de Lyon junto a su familia, que también esperaba "un cambio de vida difícil" tras partir de México.

