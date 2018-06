Benicio del Toro en Buenos Aires para promocionar filme sobre el Che Guevara

AFP 27/10/2008 - 20:16

El actor puertorriqueño Benicio del Toro arribó este lunes a Buenos Aires para promocionar "El Argentino", una de las dos películas del díptico del director Stevern Soderbergh en el que encarna al mítico guerrillero argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara.

La película del laureado cineasta estadounidense se estrenará en Argentina el próximo 13 de noviembre y su segunda parte, "Guerrilla", aún no tiene fecha de presentación confirmada.

Del Toro tiene previsto permanecer un par de días en Argentina, por lo que no estará presente el día del estreno.

El artista, que nació en Puerto Rico pero vivió desde los 13 años en Estados Unidos, estuvo hace meses en la provincia argentina de Córdoba (centro) para adentrarse en la historia de uno de los más célebres personajes de la historia latinoamericana.

La familia Guevara vivió en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y en la vivienda que habitaron funciona actualmente un museo donde se pueden observar objetos que pertenecieron al Che.

"Pasé por Córdoba y hablé con muchos ex compañeros que lo conocieron también en Cuba. El Che es un ícono, pero no muchos saben quién fue verdaderamente. Y me preocupé por estudiar quién era, cómo se convirtió en líder", explicó por entonces a la prensa argentina.

Del Toro ganó en mayo pasado el premio al mejor actor en el 61 Festival de Cannes por su labor en la película de Soderbergh.

jos/ml