Uruguay: lanzan campaña en favor de reelección del presidente Tabaré Vázquez

AFP 27/10/2008 - 20:27

El Movimiento Nacional Tabaré 2009, que impulsa la reelección del presidente uruguayo de izquierda Tabaré Vázquez, lanzó este lunes una campaña para recolectar 250.000 firmas para impulsar una reforma constitucional que habilite un segundo mandato consecutivo.

"Este país necesita un nuevo gobierno de Tabaré", dijo Carlos Cassada, integrante del movimiento reeleccionista y encargado del programa "nockout a las drogas" del gobierno, durante el acto de lanzamiento de la recolección de firmas, al cual asistieron unas 150 personas.

Entre los asistentes estaban el ministro de Transporte, Víctor Rossi, y la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, quienes junto a otras personas firmaron el petitorio reeleccionista.

Vázquez, primer presidente de izquierda de la historia del país, había descartado de plano la posibilidad de presentarse a la reelección, no prevista en la Constitución.

Pero en las últimas semanas se mostró ambiguo sobre el punto, ante los vaivenes de la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio para definir la candidatura hacia las elecciones de octubre de 2009.

Están en carrera el ex guerrillero tupamaro y ex ministro de Ganadería José Mujica, que dejó la cartera en marzo pasado para dedicarse a la actividad política; y el ex ministro de Economía Danilo Astori, quien abandonó el cargo en setiembre para lanzarse a la campaña presidencial.

La ausencia de consensos para definir quién encabezaría la fórmula de Mujica y Astori, que debería definir el congreso del FA de diciembre, y la posibilidad de que el asunto se dirima en las elecciones internas de los partidos políticos en junio próximo, llevó a que la idea de una eventual reelección de Vázquez recobrar vigor.

Para introducir modificaciones a la Constitución se requiere la aprobación del 10% de los inscriptos en el padrón electoral, equivalente a unas 250.000 voluntades.

El ministro Víctor Rossi dijo a la AFP que "vale la pena hacer este esfuerzo para que muchos uruguayos expresen que tienen una opinión" en favor de la reelección de Vázquez, oncólogo de profesión de 68 años y cuya gestión registró en setiembre una aprobación de 40% en una encuesta de Equipos Mori.

