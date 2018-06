El Gobierno expresa su preocupación por el ataque armado en Siria

27/10/2008

El Gobierno de España expresó hoy su preocupación por el incidente armado perpetrado por el Ejército de Estados Unidos ayer en territorio sirio y que causó la muerte de ocho personas. "España confía en un pronto esclarecimiento de los acontecimientos y hace un llamamiento para mantener los canales y prácticas de diálogo como única manera de resolver los problemas que afectan a la región", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un comunicado.

"El Gobierno de España considera que todo intento de establecer una paz global, justa y duradera en Oriente Próximo ha de basarse en el respeto de la legalidad internacional y de los principios que rigen la convivencia pacífica y la cooperación en el seno de la comunidad internacional", añadió el Ministerio.

El ataque, que aún no ha sido confirmado ni desmentido por Estados Unidos, ocurrió en la ciudad siria de Abu Kamal, cerca de la frontera con Irak. Estados Unidos acusa a Siria de no contener el flujo de combatientes de Al Qaeda y de otros grupos insurgentes que llegan a Irak para atacar a los militares estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid Al Muallen, calificó hoy el ataque de "agresión terrorista y criminal" y recalcó que "no hubo ningún error".