La victoria de la derecha en Sao Paulo vigoriza a la oposición a Lula

AFP 27/10/2008 - 21:58

La coalición del presidente Luiz Inacio Lula da Silva conquistó varias ciudades en las que se dirimió el domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales, pero la derrota en Sao Paulo vigorizó a la oposición hacia las elecciones presidenciales de 2010.

En Sao Paulo, la principal ciudad brasileña, el derechista alcalde saliente, Gilberto Kassab, apoyado por el gobernador socialdemócrata José Serra, derrotó holgadamente a Marta Suplicy, figura emblemática del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que lidera Lula.

El fracaso de Suplicy complica sus expectativas de aspirar a la candidatura presidencial de 2010 y abre camino para la del gobernador Serra, del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB). Derrotado por Lula en las presidenciales de 2002, "Serra está ahora en buena posición para encabezar a la oposición en las presidenciales de 2010", declaró a la AFP David Fleisher, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia.

En Río de Janeiro, el candidato centrista Eduardo Paes, del partido PMDB y apoyado por el PT, derrotó por apenas 55.000 votos al candidato del Partido Verde, Fernando Gabeira; un ex guerrillero apoyado por socialdemócratas y partidos de derecha.

La segunda vuelta del domingo, a tres semanas de la primera, realizada el 5 de octubre, confirmó el avance del PT y de su principal aliado, el Partido del Movimiento Democratico de Brasil (PMDB) en la mayoría de las 79 grandes ciudades de más de 200.000 electores.

La alianza gubernamental ganó 60 de esas ciudades -contra 54 en 2004- y conquistó especialmente varias del cinturón industrial vecino a Sao Paulo que estaban en manos de la oposición desde hace 20 años. La oposición, en tanto, perdió 8 grandes ciudades al caer de 27 a 19.

El PT, sin embargo, perdió la segunda vuelta en las tres capitales que en que candidatos estaban en juego: Porto Alegre (sur), Salvador (noreste) y Sao Paulo.

"El PT progresó un poco pero no fue la 'ola roja' que se esperaba", observó Fleisher. Añadió que el PMDB "salió bien y sigue siendo el gran partido de Brasil". "El PMDB será la "novia más codiciada" en 2010, dado que no presenta candidato presidencial propio desde 1994 y su apoyo será clave tanto para el PT de Lula como para el PSDB del gobernador Serra", añadió.

Lula minimizó la derrota en Sao Paulo, al afirmar que las municipales no tienen una influencia directa sobre las presidenciales de 2010, en las que el mandatario no podrá aspirar a una segunda reelección. "Cuando un ciudadano vota por un presidente, vota por el presidente. Cuando por un alcalde, vota por el alcalde. No hay un traslado de votos", dijo Lula quien se congratuló porque nadie criticó al gobierno en la campaña hacia elecciones municipales.

La analista política Maria Vitoria Benevides estimó que el alcalde Gilberto Kassab consiguió la reelección en Sao Paulo sacando partido "del fuerte rechazo de los electores a Marta Suplicy". La candidata izquierdista "fue víctima del resentimiento de la clase media de Sao Paulo hacia el PT", dijo Benevidez subrayando que "Lula ha favorecido a los extremos, los pobres y los más ricos, y la clase media se ha sentido abandonada".