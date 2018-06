Estilo de Michelle Obama impresiona poco y genera comentarios maliciosos

AFP 6/11/2008 - 14:46

Mientras Barack Obama electrizaba al país con su discurso de victoria el martes por la noche en Chicago, su esposa Michelle generaba comentarios maliciosos por la elección de su vestido.

Michelle Obama apareció en el escenario luciendo un cardigan negro sobre un vestido tubo negro de cuello redondo salpicado de rojo en la parte superior e inferior, con dos franjas negras cruzadas bajo el busto.

El conjunto era una versión ligeramente modificada de un vestido presentado por el diseñador Narciso Rodríguez en setiembre para la primavera 2009.

"Yo voté por Obama pero no voté por ese vestido", dijo Jessica Bettencourt, ama de casa con tres hijos, de Wisconsin, al diario The New York Times.

"No sé qué era peor. Esa estúpida franja cruzada en el medio o esa especie de borde negro en la parte inferior", criticó por su parte una abogada de Chicago, Karla Wright, también en declaraciones al periódico.

Pero no todos los comentarios fueron negativos.

"Ese vestido era sin pretensiones", dijo al Times Julie Gilhart, directora de moda de la tienda neoyorquina Barneys. "Transmitía: 'Sé quién eres, no dejes que alguién más te diga cómo ser'".

Michelle Obama no tiene un diseñador personal, indicaron miembros del equipo de Obama al periódico.

"Ciertamente su estilo es un cambio en relación a los atuendos acartonados preferidos históricamente por las primeras damas", indicó el Times. "Al menos promete cuatro animados años para observar la moda en la Casa Blanca", agregó.

