El capitán de la seleccón francesa habla de revancha ante Argentina

AFP 6/11/2008 - 16:24

El capitán de la selección francesa de rugby, Lionel Nallet, cuyo equipo se enfrenta a Argentina, el sábado en Marsella en un test-match, reconoció este jueves que tiene ganas de revancha frente a los Pumas, tras las dos derrotas en el Mundial-2007.

"No tengo problema particular con ellos. Los conocemos en sus clubes y todo va bien. Cuando se pierde contra un equipo, existen ganas de derrotarlo. Si a eso se le quiere llamar revancha, llamémosle revancha, pero sin animosidad", afirma Nallet.

Argentina ganó a Francia en la fase de grupos y luego volvió a hacerlo en el partido por la tercera plaza (10-34), y en la prensa gala se acusó a los Pumas de provocadores en aquel encuentro.

"Está olvidado. Nos cruzamos con ellos esa noche después del partido y todo fue bien. No hubo incidentes. Yo no tengo animosidad particular. Siempre se me atragantan las derrotas. Nunca estoy contento después. Fuimos un poco humillados, pero no vamos a sacar los cuchillos por eso", señaló el francés.

Nallet afirmó que los argentinos juegan al límite de las reglas del juego. "A veces juegan al límite. Hay que tener en cuenta al árbitro. Si el árbitro los deja llegar al límite, nosotros debemos hacerlo también. Nos tenemos que adaptar a los árbitros. Tenemos que saber reaccionar en ese sentido", dijo.

