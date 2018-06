Eventual reelección de Vázquez calienta interna oficialista en Uruguay

AFP 6/11/2008

La interna de la coalición de izquierda Frente Amplio, que gobierna en Uruguay, está que arde debido a una disputa por la candidatura presidencial para las elecciones de octubre de 2009, que incluye un esfuerzo reeleccionista para postular nuevamente a Tabaré Vázquez.

Vázquez ya había descartado de plano la posibilidad de una reelección consecutiva, no prevista en la Constitución, pero en las últimas semanas ha mantenido silencio ante una campaña de recolección de firmas para habilitar una reforma que lo habilite a un nuevo mandato, a la que adhirieron algunos de sus ministros.

La incertidumbre acerca de si Vázquez se presentará a una reelección genera enfrentamientos y amenazas, que vienen del propio FA y de la oposición.

El Partido Nacional, principal de oposición, llamó a la Ministra del Interior, Daisy Tourné, en su calidad de ministra política, a dar explicaciones ante la Comisión de Constitución de Diputados, e incluso advirtió con un juicio político si el presidente se embarca en la reelección sin renunciar, pues está inhabilitado a hacer campaña.

El diputado oficialista Víctor Semproni amenazó con llevar al Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA a los impulsores de la reelección, por actuar por fuera de la coalición, embarcada en una disputa por la postulación entre el ex ministro de Ganadería y ex guerrillero tupamaro José Mujica, y el ex ministro de Economía Danilo Astori.

Vázquez dijo el miércoles en Trinidad (190 km al norte de Montevideo) que mantendrá un "PPS, Profundo y Prolongado Silencio" sobre su reelección.

"Considero absolutamente increíble e inadmisible que alguien dentro del FA diga que va a mandar al Tribunal de Conducta Política a los compañeros frenteamplistas que libre y soberanamente se expresan", fustigó.

Las palabras de Vázquez cayeron con dureza en la coalición, en especial en Mujica, quien dijo que Vázquez "cambió de opinión" respecto de la reelección.

"Lo que hay que interpretar es que Tabaré va por la reelección. Tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión. Es evidente que ahora está detrás del movimiento" reeleccionista, dijo Mujica al diario El Observador.

En declaraciones a la emisora AM Libre, dijo que Vázquez "humanamente tiene el derecho a equivocarse", en tanto a Canal 4 señaló que la actitud del mandatario "compromete la victoria" y le regala a la derecha "una cantidad de metros de distancia".

"Lo que voy a hacer de ahora en más se verá, estas cosas (las candidaturas) las resuelve el Congreso del FA. Tanto como irme para mi casa no: yo no voy a dejar de militar. El futuro político mío, lo veremos", agregó Mujica al diario.

En diciembre, el FA celebra su Congreso y muchos pretenden que la fórmula presidencial surja por consenso.

Pero la mayoría de los frenteamplistas -según encuestas- prefiere a Mujica, en contra de los deseos de Vázquez, que se ha pronunciado en favor de Astori, quien a su vez es resistido por muchos sectores del FA.

También están las elecciones internas de junio de 2009, en las que se podría dirimir la candidatura del FA.

El analista Ignacio Zuasnabar, de Equipos Mori, dijo en radio El Espectador que "no se puede adivinar en qué sentido lo hace, pero está claro que (Vázquez) está poniendo su capital político en el tablero y que eso altera el escenario".

Por su parte, el politólogo Daniel Bouquet señaló en la misma emisora que "el enfrentamiento de Vázquez con Mujica no tiene necesariamente que ser porque el propio Vázquez quiere ser finalmente reelecto sino que puede ser también porque el propio Vázquez quiere que su propuesta de que sea Astori quien encabece la fórmula sea tenida en cuenta y aprobada por el FA".

Astori ha apelado a la unidad "tan imprescindible en el FA". Según el Semanario Búsqueda, dijo a dirigentes de la coalición que "no está dispuesto" a integrar una fórmula como candidato a la vicepresidencia.

